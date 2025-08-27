Elhunyt Szigetvári Györgyné, a Szent Erzsébet rózsája díj kitüntetettje

Zalaegerszegen született 1942-ben. Családja támogatásával kitört zalai gyerekkora árvaságából, majd Budapesten kezdett új életet. Az Országos Kardiológiai Intézetben dolgozott ápolónőként, majd ápolási igazgatóként. Kimagasló szakmai munkásság után, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet ápolási igazgatójaként vonult nyugdíjba.

A rendszerváltás után évtizedekig a kispesti szociális segélyezés, a magyarországi Katolikus Karitász és a világi romapasztoráció egyik meghatározó, önkéntes vezetőjeként dolgozott. Tíz éven át az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye cigányügyi referense volt. A kispesti Nagyboldogasszony-főplébánia karitászcsoportjának alapító tagja, 32 éven át vezetője volt.

2000-ben Batthyány-Strattman László-díjat, 2018-ban Caritas Hungarica díjat kapott; 2022-ben vehette át a Szent Erzsébet rózsája díjat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elismerését. Kispest díszpolgára volt.

„A gyerekkoromban átélt veszteségek, viszontagságok bizonyára szerepet játszanak abban, hogy meg tudom érteni a rászorulókat, együtt tudok érezni velük” – fogalmazott 2022 decemberében, a Szent Erzsébet rózsája díj átvétele után lapunknak adott interjúban.

Ötven éven át szerető feleség, édesanya, testvér, keresztanya, anyós és nagymama volt.

Temetését szű családi örben tartjá .

Tisztelői, barátai és ismerősei kegyeletüket a lelki üdvéért és emlékére tartandó gyászmisén róhatjá le, amelyet szeptember 11-én, csütörtökön 16 órakor mutatnak be a kispesti Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban (1191 Budapest, Templom tér 21.).

Nyugodjék békében!

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye



Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Fábián Attila

Magyar Kurír