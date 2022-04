Akadálymentes Örömhír – Elindult a Hallássérült Pasztoráció megújult honlapja

Az eddig is követhető Facebook-oldal mellett a hallássérültek pasztorációját végző munkatársak fontosnak érezték egy olyan informáló és gyűjtőoldal létrehívását is, ahol mindig megtalálhatóak a hallássérült híveket érintő legfrissebb hírek és beszámolók. A honlap elsődleges célja láthatóvá tenni a pasztorációs tevékenységet és szolgálatást minden érintett számára, és informálni őket az elérhető programokról.

A honlap célcsoportját természetesen a magyar katolikus siket és nagyothalló testvérek és halló hozzátartozóik adják, de várnak az oldal követői között minden jószándékú érdeklődőt.

A honlapon összegyűjtötték az akadálymentesen elérhető videócsatornákat; hétről hétre minden vasárnap megosztásra kerülnek jelnyelvvel kísért és felirattal ellátott szentmise-közvetítéseket; az archívumban pedig megtalálhatóak a korábbi évek HHH újságjai (Hallássérült Hívek Hírlapja). Az elmúlt évek során számos fénykép is megörökítette a pasztoráció keretében zajló színes közösségi életet, most ebbe is betekintést nyerhet a látogató.

Egy izgalmas kezdeményezés keretében a Hallássérült Pasztoráció segítői révén bemutatásra kerül az egyházi jelnyelv különlegessége és gazdagsága is. A cél egy folyamatosan bővülő egyházi jelkincstár létrehozása, amely elérhető minden érdeklődő számára, s amely a bemutatáson túl az évtizedek alatt kicsiszolódott egyházi (elsősorban katolikus) jelnyelvi kincs megőrzését is szolgálja.

Az egyházi jelkincstár első eleme az egyedülálló 2021. évi adventi jelnyelvi naptár, mely az adventi és karácsonyi ünnepkörhöz tartozó legfontosabb kifejezéseket gyűjti össze.

A feltámadás ünnepéhez közeledve már elérhetőek a nagyböjti és húsvéti jelnyelvi kifejezések is.

A honlap címe: www.hallasserult.katolikus.hu

Az alkotók köszönetüket fejezik ki a jelnyelvi tolmácsok csapata tagjainak és a pasztoráció önkéntes segítőinek, valamint köszönetet mondanak Lauer Tamás állandó diakónusnak is kitartó és odaadó munkájáért, mely révén a jelenlegi és a régebbi tartalmak megújult formában az online térben is elérhetővé válhatnak.

Forrás és fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hallássérült Pasztorációja



Magyar Kurír