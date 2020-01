Elindult a Magis Europe 2020 találkozó honlapja

Túl vagy a 18. születésnapodon, de még nem múltál el 35? Szeretnél egy hetet más nemzetek fiataljaival, jezsuitákkal és barátaikkal eltölteni augusztus 1. és 9. között? Kész vagy rá, hogy akár a komfortzónádon túllépve kipróbáld magad gyakorlati feladatokban? Szívesen zarándokolsz, vonz a Szent Ignác-i lelkiség, a karitatív munka, a művészet, érdekel a teremtésvédelem? Beszélsz angolul? Ha igen, nincs más dolgod, mint megismerni a Magyarországon rendezendő Magis Europe 2020 találkozó részleteit, majd március 1. és május 15. között regisztrálni az eseményre. Mindebben a most elinduló magis.jesuits.eu honlap nyújt segítséget, melyen megtalálod a találkozó előzményeit, részleteit – olvasható a jezsuita.hu oldalon.

Az ignáci lelkiségben a magis kifejezéssel jelöljük az ember törekvését, hogy azt kutassa, mi van inkább Isten szándéka szerint, hogyan lehet az ő nagyobb dicsőségét szolgálni. Ennek szellemében a több mint két évtizedes múltra visszatekintő – tavaly Lettországban és Litvániában tartott – programsorozat két részből áll.

Az összejövetel első felében arra hívják a résztvevőket, hogy újfajta módon ismerjék meg önmagukat, másokat és Istent. Ezt szolgálják a megszokottól eltérő helyzetek, az úgynevezett experimentumok, melyeket átélve ki-ki ráébredhet a közös munka jelentőségére és arra, hogy bár eltérő kulturális háttérből érkezünk, mindannyian az emberiség nagy közös családjába tartozunk.

Már a másfél tucat, választható experimentum helyszínei is erről tanúsodnak, hiszen Magyarország mellett a szomszédos Szlovákia, Ausztria és Románia is vendégül látja az egyes témakörök iránt érdeklődőket, hogy aztán mindannyian Miskolcon találkozzanak a záróeseményen.

Mivel jövő szeptemberben Budapest rendezi az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, a Magis Europe 2020 „Te vagy a kenyerem, az életem, a szerelmem” mottója szintén az Oltáriszentséget idézi meg, de rímel a jezsuiták mostani Egyetemes Apostoli Preferenciáinak első, az Istenhez vezető út felmutatását hangsúlyozó pontjára is. Ezt szolgálják a napirend pillérei is a reggeli imától és a lelkiismeretet mérlegre helyező déli vagy esti examentől a szentmiséig, a gyakorlati feladatoktól a kiscsoportos beszélgetésekig.

Bár augusztus még messze van, és a regisztrációig, majd jelentkezésig is bőven van idő, a most elinduló honlapot már most az érdeklődők figyelmébe ajánlják. A weboldalt azzal az igénnyel alakították ki, hogy szemléletes bepillantást adjon, milyen élményekkel gazdagodhat, aki úgy dönt, a nyár egy hetét a Magis Europe 2020-nak szenteli. Legyen szó csendes lelkigyakorlatról, csíksomlyói zarándoklatról, kerékpáros lelki túráról a Balaton körül, szlovákiai fatemplomok vagy a bécsi és budapesti élő kövek, azaz templomok révén folyó evangelizációról, a spiritualitást és a játékosságot ötvöző angolnyelv-tanulásról, szakrális táncról, avagy egy, a jezsuita életformába belekóstoló hétről, a cél ugyanaz: hogyan hozhatunk ki magunkból, egymásból többet, jobbat, szebbet, hogy aztán mindezt Isten nagyobb dicsőségére fordíthassuk.

