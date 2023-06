Elindultak Lisszabonba a beteg gyerekekért kerekező bencés öregdiákok

A nemes ügyet a kerékpáros zarándokok honlapján keresztül – www.ridetolisboa.hu – bárki támogathatja. (Az előzményekről ITT számoltunk be.)

Június 25-én hajnalban a Pannonhalmi Főapátság falai alól indultak útnak a fiúk: Knáb András (24), Nádudvari Csongor (23), Szép Levente (22) és Bódy Ágoston (22) „Minden út, ami nem Rómába vezet, az Pannonhalmára” – állapította meg viccelődve az ötödik útitárs, Geri Kolos, akivel Münchenig egészül ki a csapat. Ő a legfiatalabb kerékpáros, néhány napja végzett a szóbeli érettségikkel. Kolos végzősként elnyerte a gimnázium ösztöndíját, így az egyetem előtt egy évet Amerikában, a bencés Saint Vincent College-ban tölthet. A pennsylvaniai kaland előtt számos elintéznivalója akad még, így a 40 napos zarándoklatot egészében nem tudta vállalni.

A tervek szerint – és ha Isten is úgy akarja – a többiek azonban teljesítik a távot. A fiúk „alumnitársuk”, a pannonhalmi főapát ajánlásával és személyes buzdításával indultak útnak. Hortobágyi T. Cirill búcsúzóul felidézte egykori pannonhalmi diákévei biciklitúráit. A főapát 1973 és 1977 között volt a gimnázium tanulója. Egykori osztályfőnöke, Lövey J. Félix OSB atya kerékpáros kirándulásokat is szervezett az osztálynak. „Akkor még nem ilyen modern biciklikkel mentünk…; váltó nélküli Csepel biciklik voltak, amelyeken csak úgy nyüsszögött az ócska dinamó” – mesélte nevetve, hozzátéve, hogy azokon nem is vágtak neki több ezer kilométeres útnak.

Az öregdiákokat a pannonhalmi bencés közösség is támogatja: Gérecz Imre atya az indulás előtti estén szentmisét ajánlott fel értük és útjuk sikerességéért, Szita Bánk testvér pedig zsolozsmás füzetet állított össze számukra, hiszen útjukat reggeli és esti imaórák – laudes és vesperás – keretezik majd. Koczka Dávid testvér a szállások keresésében segített, Cirill főapát pedig ajánlólevelet adott a fiúknak, hogy mindenhol szívesen lássák őket. Az út során ugyanis a tervek szerint monostorokban, kolostorokban, rendházakban szállnak meg, de lesz olyan megálló is, ahol a Jóistenre kell majd hagyatkozniuk. Utóbbi esetekben abban bíznak, hogy a szerzetesközösség angol, francia és német nyelvű ajánlólevele megnyitja előttük a kapukat.

A fiúk átlagosan napi 100 kilométert tesznek meg, de lesz olyan szakasz, amelyen másfélszer ennyit kell majd kerekezniük. Bár mindegyikük sokat biciklizik, kerékpáros múltjuk nagyon különböző.

Ágoston két éve kezdett el rendszeresen biciklizni. Úgy döntött, a jogosítványra félretett pénzéből inkább kerékpárt vesz. Utóbbit azóta sem szerezte meg, biciklivel azonban már a 200 kilométeres Szép Kihívás Teljesítménytúrát is teljesítette. Kolos néhány éve űzi az országúti kerékpározást. Mindennap edz, mert a tervei között a versenyzés is szerepel. Pannonhalmi diákként is rendszeresen részt vett bringatúrákon, és a Balatont is megkerülte már két keréken.

Levi a legtapasztaltabb a csapatban. Ötödikes kora óta kerékpározik, családjával, templomi és iskolai közösségével pedig rendszeresen volt résztvevője hosszabb biciklis zarándoklatoknak. Évekig versenyzett is, később egyetemistaként hobbiként űzte a sportot. Nemrég elvégzett egy edzőtanfolyamot, hamarosan a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubban kamatoztatja tudását edzőként, illetve triatlonistaként.

Csongi szintén kisiskolás kora óta teker rendszeresen, de csak hobbi szinten a családdal, a plébániai közösséggel. A Mecsek oldalában lakik, így a napi szintű hegymenet is mindig megvolt az iskolából hazafelé is. Pannonhalmára kerülése után sokat biciklizett osztálytársaival is, akikkel manapság is rendszeresen túráznak együtt. Ezeket általában egykori osztálytársa, Andris szervezi – s mint kiderült, ezt a lisszaboni zarándoklatot is ő kezdeményezte.

Andris bringamániája Pannonhalmán kezdődött: diákként nagyon szép útvonalakat járt be a környéken barátokkal vagy akár egyedül. A kerékpározás szeretete az érettségi után is megmaradt, a 2016-os krakkói ifjúsági világtalálkozón pedig irigykedve nézte a biciklivel érkezőket. Akkor határozta el, hogy egyszer ő is két keréken gurul majd be az eseményre. A többiek pedig csatlakoztak hozzá.

A mintegy 3800 kilométeres út során kísérőautó segíti majd a kerékpárosokat, a túra első felében Beller Barnabás, a spanyol határtól pedig Sötét Áron lesz az útitársuk, és egy bővebb háttércsapat is segédkezik a megvalósításban. A kerékpáros jótékonysági zarándoklatnak és az adománygyűjtésnek ezenfelül is számos támogatója van.

A fiatal kerékpáros zarándokok bíznak abban, hogy útjukat nagy érdeklődés övezi majd, ugyanakkor nem szerették volna a figyelmet öncélúan magukra vonni. Ezért döntöttek úgy, hogy a kerékpározást jótékonysággal kötik össze. Számukra ez a terep egyébként egyáltalán nem ismeretlen: a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban több évtizedes hagyománya van a rászorulók segítésének. Minden évben Szent Márton-ünnepéhez kapcsolódva az iskola diákjai, tanárai és a szülők egy-egy nemes ügy mellé állnak. Mások mellett gyűjtöttek már nehéz sorsú családoknak, egy gyermekszegénység felszámolásáért küzdő alapítványnak, a covidárváknak, Magyarországon élő menekült gyerekeknek és mozgáskorlátozottaknak is. Legutóbb az Ukrajnában dúló háború miatt nehéz helyzetben lévő kárpátaljai testvériskolájukat támogatták a Szent Márton-héten összegyűlt több mint kétmillió forinttal. „Szerettük volna továbbvinni a Szent Márton-i hagyományt azzal, hogy adományt gyűjtünk a Bethesda Gyermekkórház javára, mert a mindennapokban ők is hősies küzdelmet folytatnak” – mondták a fiúk.

A fiatalokat mélyen megérintette Ferenc pápa egyik iránymutató gondolata, mely szerint az életben – csakúgy, mint a sportban – nagy célokat kell kitűzni, és utána ennek érdekében edzeni. „Egészen pontosan így fogalmazott: »Érzed a szívedben, hogy van olyan képességed, amellyel sok jót tehetsz? Érzed, hogy jó dolog szeretni az Urat, segíteni a rászorulókon? Haladj előre, ne gondold, hogy ezek elérhetetlen vágyak, hanem fektess az élet nagy céljaiba!« Mi most egy ilyen nagy célt tűztünk ki magunk elé, és ebben kérjük Jézus támogatása és segítsége mellett mindenki imáját és önzetlen segítségét, hogy ezzel kísérjenek bennünket és adománygyűjtésünket” – fogalmaztak útjukkal kapcsolatban, amelyet a Facebookon (KerekparralLisszabonba) és az Instagramon (KerekparralLisszabonba2023) is folyamatosan nyomon követhetünk.

A kerékpáros zarándokok célja legalább 1 200 000 forint összegyűjtése, ennyibe kerül ugyanis egy speciális fürdető ágy és mérleg, amelyekre nagy szüksége van a kórház rehabilitációs osztályának a mozgásképtelen gyermekek ellátásához.

A Bethesda Gyermekkórház online adományozási felületét a fiúk honlapján keresztül, vagy közvetlenül is bárki elérheti. A támogatóktól azt kérik, hogy a megjegyzés rovatba írják be: Lisszabon – így tudja majd az intézmény azonosítani a kimondottan a speciális eszközökre tett felajánlásokat.

