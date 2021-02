Elkezdődött a gyűjtés a kongói árvaház javára – Székely János megnyitotta az Afrika-programot

Az „afrikai világháborúként” emlegetett második kongói háborúban a közép-afrikai országban rengeteg gyermek veszítette el szüleit. Ezeket az árvákat karolta fel az Agnus Dei katolikus közösség a kabindai püspök felhívására 2000-ben. Hatszáz gyermeket tudtak elhelyezni családoknál, és százról kezdtek gondoskodni a mbundai árvaházban, ahol iskolát is indítottak, és tanítják a környékbeli falvakban élő gyerekeket is, mintegy háromszázat. A segélyakció, melynek keretében a csatlakozó több mint háromszáz iskolában perselyt helyzetek el, ezt az árvaházat hivatott támogatni.

A megnyitón Mészáros János, az Afrika-program egyik ötletgazdája köszöntötte a partnerséget vállalókat: Székely János megyéspüspököt, Azbej Tristant, a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárságának vezetőjét, Lobmayer M. Judit SSND tartományfőnököt, Hardi Titusz OSB bencés oktatási főigazgatót, Iván Kristófot, a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karának dékánját, valamint a vendéglátó intézmény főigazgatóját, Rubovszky Ritát.

„Ugyanolyan gyerekek, mint ti, akik ugyanúgy teljesebb életre vágynak” – szólította meg Székely János a világhálón keresztül csatlakozó diákokat. Szelfikultúrában élünk, magunkat fényképezzük, és nem látunk magunkon túl, nem halljuk a szegények kiáltását, de tudnunk kell, hogy a világban öt másodpercenként egy gyerek éhen hal, az emberiség 17 százaléka nem jut tiszta vízhez, a leggazdagabb 20 százalék tulajdonában van a világ javainak 84 százaléka és a legszegényebb 20 százalékhoz annak mindössze 1,4 százaléka jut el – sokkoló adatokkal kérdőjelezte meg Székely János biztonságérzetünket.

A püspök megszólította a diákokat, kérve támogatásukat: „Nem vagyunk dúsgazdagok, nem vagyunk a világ alakítói, de tehetünk azért, hogy szebb legyen a világ.”

Azbej Tristan államtitkár Székely János megállapítását, miszerint a kereszténység a legüldözöttebb vallás, adatokkal támasztotta alá: 340 millió keresztényt üldöznek hitéért és naponta 13 ember szenved hitéért vértanúságot, pusztán azért, mert Szentírást tart otthon, mert templomba jár, mert imádkozik. Ezek a megdöbbentő tények vezettek a Hungary Helps Program létrehozásához, mely örömmel fogadja a Katolikus Egyház kezdeményezésével induló programot, és ígéretet tesz arra, hogy az államtitkárság anyagi támogatással és az adományok eljuttatásával áll az akció mellé.

Lobmayer Judit SSND a Boldogasszony Iskolanővérek afrikai misszióját mutatta be, mely a rend alapításának idejére nyúlik vissza. A rendalapító, Gerhandinger Boldog Terézia anya ugyanis 1855-ben a kairói püspök felhívására befogadott rabszolgaságtól fenyegetett gyerekeket. A rend ma hat afrikai országban végez missziót. A tartományfőnök arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak Afrikának van szüksége a mi segítségünkre, mi is sokat kapunk ebből a kapcsolatból. „Tanulhatunk tőlük, életszeretetet, bölcsességet és élő keresztény hitükből meríthetünk. Miért ekkora az életszeretet bennük? – az elöljáró a afrikai nővérektől kapott, szerte a kontinensen ismert „titkos” jelet – „Isten mindenek felett" mutatta fel, mely jelképe annak a hitnek, amelyet a vértanúság árán is készek vállalni.

A megnyitón két kisfilmet mutattak be. Az egyik az Agnus Dei közösség intézményéből mutatott életképeket, Bernadette nővér beszámolójával, a másikban Hardi Richárd szemészorvos, a Nyolc Boldogság Közösség örökfogadalmas tagja beszélt a nagyrészt magyar támogatásból épülő kórházról, melyből évente 30 ezer beteget látnak el.

Székely János a támogatási lehetőségekről adott zárszavában tájékoztatót. Felhívta a figyelmet a jelképes örökbefogadás lehetőségére, melyben hónapról hónapra lehet támogatni egy-egy gyermeket.

Kérdésünkre a főpásztor elmondta, jövőre témahétté szeretnék bővíteni az Afrika-programot, és távlati célként kiutazó önkéntesek jelentkezését is várják. Jelezte, hogy további iskolák csatlakozását is örömmel fogadják.

A programot támogatni a Szent Márton Köpenye Alapítvány elkülönített bankszámláján lehet, az alszámla megnevezése „Mindannyian testvérek”, a bankszámlaszám: 11747006-27260324.

A megnyitón a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont diákjai adtak műsort. Az elsősök szavalattal, s osztályuk által írt imával álltak a mikrofon elé, majd az iskola gyermekkara énekelt.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír