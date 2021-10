Első tapasztalatok a ferencesek Pasaréti Közösségi Háza ingyenes krízisközpontjának működéséről

Mindössze egy hónapja nyitott meg Buda legújabb közösségi helye, amelynek ingyenesen igénybe vehető „Családi ház” elnevezésű programjai és szakemberei – családterapeuták, szakpszichológusok – folyamatosan fogadják a rászorulókat minden korosztályból.

A Pasaréti Közösségi Ház ugyanis nem csupán kulturális központ; a hitélet, a családpasztorációs tevékenység is fontos részét képezik az intézmény életének.

A TeenStar – kamaszkori szexuálpedagógiai program keretében eddig két csoport telt meg. Ennek keretében olyan témákról beszélnek, amelyeket a fiatalok otthon nem mernek előhozni. Szexualitás, fogamzásgátlás, pornóprevenció, önértékelési zavarok – ezeknek a témaköröknek a feldolgozása mind része a programnak.

Az abortusz előtt állók vagy az arra kényszerült fiatalok életvédelmi krízisközpontjára is nagyon nagy szükség volt Budapest II. kerületében is. Itt az „Elfogadó hely” mentálhigiénés szakembereihez nemcsak az érintett kamaszlányok, hanem a hozzátartozóik is segítségért fordulhatnak.

Négyféle párterápiára jelentkezhetnek be a kapcsolati problémákkal küzdő házaspárok. Ahogy értesülnek a lehetőségről, hétről hétre egyre többen kérnek időpontot. Az elváltaknak életvitelük rendezésében egyházjogász, a trauma feldolgozásában pedig a ferences atyák és szakpszichológusok segítenek, hogy egyedülálló szülőként is boldogulni tudjanak. Csoportos tréningek és személyes kísérés formájában is kérhető segítség – ezekre is nagy az érdeklődés a Pasaréti Közösségi Házban.

Az idős korosztály leggyakoribb problémájával gyászterapeuták foglalkoznak, és természetesen őket is támogatják a közösségi házat fenntartó ferences rend szerzetesei.

További információ a Pasaréti Közösségi Ház honlapján.

