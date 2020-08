Eltérő fejlődésű gyerekek fejlesztése online támogatással – Határon túl is tesztelik a magyar oldalt

Az Edumodul.hu felületén hat fejlesztési terület jelenik meg: a gondolkodás, az önállóság, a szocializáció, a kommunikáció, a finommozgás és a nagymozgás. A területekhez modulok tartoznak, melyeken belül leckék érhetők el, hogy szülő és pedagógus egyaránt strukturáltan tudja használni a rendszert.

A kommunikáció területén két tananyag készült el. Az egyik a különleges szóképfelismerő módszert mutatja be a gyermekek olvasását segítő videós segédanyaggal. A másik strukturált formában tartalmaz dalokat, mondókákat és sok más, otthoni környezetben kifejezetten élvezetes fejlesztő játékot. A kommunikációs anyagok tipikusan fejlődő kisgyermekek számára is ajánlottak.

A szocializáció területén a szocializációs készségeket fejlesztő tananyag segíti az autizmussal élő gyermekek szüleit és a velük dolgozó pedagógusokat, hiszen a leckék rendkívül jól használható tanácsokat, ötleteket tartalmaznak különböző hétköznapi élethelyzetekre.

A román nyelvű, táplálkozással foglalkozó tananyag az önállóság területéhez került; a gyermek önálló étkezéséhez kínál videós és képes segédanyagokkal kiegészített segítséget szülőknek és pedagógusoknak.

A jelenleg tesztelés alatt álló, az Eltérő fejlődésű gyerekek fejlesztése online támogatással című, köznevelési Erasmus+ program keretében létrehozott e-learning oldal gyógypedagógusok számára is ajánlott, hiszen könnyen, gyorsan lehet feltölteni szöveget, képeket, videót és letölthető dokumentumokat tartalmazó tananyagokat, fejlesztési területenként modulokra bontott rendszerben. További előnye az oldalnak, hogy egy-egy modulba több lecke is feltölthető, és ezek a leckék egymásra építhetők, illetve beállíthatók olyan módon is, hogy naponta csak egyet-egyet tudjon elvégezni a gyermek.

Az online fejlesztő platform létrehozói arra kérnek minden érdeklődő szülőt és pedagógust, hogy kapcsolódjanak be a tesztelésbe, és tapasztalataikkal, véleményeikkel segítsék a felület további fejlesztését, tökéletesítését.

Forrás: Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet/Romkat.ro

Fotó: Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet

