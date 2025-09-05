Emléktáblát avattak a celldömölki Szent Benedek-iskola alapítójának tiszteletére

Az ünnepélyt az első osztályosok verses iskolaköszöntője nyitotta, majd Czupor Attila igazgató szólt a diákokhoz a tanévkezdés alkalmából. Az ünnep második részében megemlékeztek az iskolaalapító Nagy József plébánosról, felidézve papi hivatásának celldömölki éveit. József atya álma és célja az első perctől a közösség volt. Mind a gyerekek, mind a felnőttek körében arra törekedett, hogy jól működő, rendszeres kapcsolatot ápoló csoportokat hozzon létre. A fiatalokkal végzett munkája a mai napig gyümölcsöző, a Szent Benedek iskola tantestületének harmada az általa alapított közösségből indult el. Legkedvesebb szentírási mondata Jézus főpapi imájából való: „Legyenek mindnyájan egyek!” (János 17,21)

Több mint harminc évvel ezelőtt Nagy József atya, meghallva Isten szavát, néhány lelkes szülő és pedagógus támogatásával életre hívta a celldömölki katolikus iskolát. Thalabérné Pócza Lívia, az intézmény első igazgatója így emlékezett vissza a kezdetekre és az iskolaalapító plébánosra: „Új úton járt, amelyen váratlan helyzetek, kihívások, küzdelmek és buktatók várták. Boldog volt, amikor 1994 őszén 22 tanulóval elkezdte működését a Szent Benedek iskola. Gyakori látogató volt. Szívesen találkozott és beszélgetett a gyerekekkel, szülőkkel, és velünk, nevelőkkel. Osztozott örömeinkben és fájdalmainkban, részt vett az ünnepeinken. Igazi lelki vezetője lett az iskolának.”

Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök mielőtt megáldotta az emléktáblát, megosztotta a jelenlévőkkel József atyához fűződő személyes élményeit. Elmondta, hogy nyolcadikos diákként találkozott vele először, és attól kezdve meghatározó helyet foglalt el életében, „oszlop és példakép” volt számára.

Az iskola harminc éves fennállása alatt a mai napig fejlődik, bővül, fontos szerepet tölt be a városban. Pedagógusai mély tisztelettel és hálával emlékeznek József atyára, akinek lelki öröksége tovább él az általuk végzett nevelésben.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír