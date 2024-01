Építsük fel a nigériai iskolát! – Afrékával és Regele Krisztivel jótékonysági estre várnak mindenkit

„Építsük fel együtt…” (Neh 2,17) – Amaka Osegbo szerzetesnővér és Fodor Réka missziós orvos álmodta meg az új iskolát ebben az afrikai országban, ahol egész generációk nőnek fel írástudatlanul. Sok család kérte, hogy a gyerekek jöhessenek az Amaka nővér által alapított Isteni Irgalmasság Missziós Nővérei kongregáció iskolájába, de a piciny épületben és kertben nem volt elég hely. Az épülő intézményben, hála az adományozóknak, több száz gyermek tanulhat majd jó körülmények között, igazi osztálytermekben. Az épület alsó szintje félig készen van, befejezésre vár, erre épül majd rá a második szint, hogy minden osztálynak jusson tanterem.

A jótékonysági esten tanúságot tesz Fodor Réka, aki 2016-ban hozta létre az Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítványt, amelynek célja, hogy elmaradottabb országokba, térségekbe és katasztrófa sújtotta területekre egészségügyi missziókat szervezzen. Sokszor járt már Nigériában, az onitshai érsekség területén, ahol ingyen gyógyít, főként maláriás, tífuszos betegeket, amikor pedig arra van szükség, humanitárius missziót szervez az éhezők megsegítésére.

A másik tanúságtevő Regele Krisztina tanítónő, aki tavaly októberben biciklivel vágott neki az El Caminónak azzal a céllal, hogy adományt gyűjtsön a nigériai iskolának. 2,6 millió forint gyűlt össze, amit karácsonykor adott át Fodor Réka Alcamóban, a kongregáció szicíliai rendházában Amaka Osegbo nővérnek.

„Lyon–Lisszabon: 2 hónap után, 2518 kilométert és 34 670 méter szintkülönbséget megtéve a kerékpárommal és életem legszebb utazásának emlékével hazatértünk Budapestre” – írta november 12-én Regele Kriszti a Facebook-oldalára, ahol adománygyűjtő biciklis zarándoklatának élményeit olvashatjuk. Felemelő találkozásokban volt része, rengeteg vendégszerető ember vette körül, például Pierre Franciaországban, aki még a magyar vejét is felhívta, hogy Kriszti meséljen neki Afrékáról és az iskola tervéről. Örült, hogy Lourdes-ban is járhatott, hiszen ahogy írta: „Mindig is lenyűgözött az egyszerű lourdes-i kis Bernadett története, aki csak rőzsét szedni ment édesanyja kérésére, és ilyen csodálatos ajándékot kapott.” Átkelt a Pireneusokon, elindult a portugál Caminón, ahol a zarándokok „mosolyognak, jókedvűek, fáradtak, biztatjuk egymást, mindenki megállít, már bőven van mit mesélnünk”. Volt, amikor azt kérdezgette magától: „Tulajdonképpen mi is a problémád? Az eső, a fáradtság, az emelkedők, a vizes ruhák, a nem működő telefon vagy az éhség?” De a nap mindig kisütött, a vendégszeretet mindent feledtetett és az adományok is érkeztek bőven. Christina és Arthur, akikkel Santiagóból való indulása napján találkozott, Lisszabonban látták vendégül. Hiszen „az El Camino nem csak egy út, ez egy közösség, egy család, ennek a helynek lelke van. Az út nem a kilométerekben és szintkülönbségekben mérhető, hanem az ember-ember közötti egymásra találás folyamatában. Az út bennünk megy végbe, ahogy megnyílunk, és képesek vagyunk elfogadni Isten vezetését és befogadni az Ő szeretetét, amit minden pillanatban megtalálhatunk: egy mosolyban, egy megfáradt pillantásban, az esőtől újraéledő virágban, az ugrándozó őzikékben, a kedvenc dalodat éneklő utcazenészben, egy finom falatban, egy kimosott tiszta ruhában, de legfőképpen egymásban. Mert mindenkiben ott van, csak ki kell szeretni a másikból a jót”.

„És mivel Fodor Rékával hisszük, hogy nincs lehetetlen, ezért szeretnénk felépíteni Afrikában, Ogidiben egy iskolát, hogy értékes, reményteli jövője lehessen sok-sok kisgyereknek. Mert megérdemlik. Hálásan köszönjük az eddigi adományokat is, csak együtt sikerülhet!” – írta Regele Kriszti, akinek az együttese, a Cantate Domino zenekar lép fel a február 3-i jótékonysági esten.

Az esemény médiatámogatója a Magyar Kurír. Adományaikat a helyszínen vagy banki átutalással az Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítványnak juttathatják el: 10101346-27099400-01004002 (IBAN: HU66 SWIFT-kód: BUDAHUHB).

Fotó: Afréka Alapítvány; Regele Kriszti /Facebook

Magyar Kurír

(tzs)