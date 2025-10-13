Erdélyben is több helyszínen csatlakoztak az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” kampányhoz

Az alábbiakban képriportot közlünk a romkat.ro erdélyi katolikus hírportálon közzétett rövid beszámolók alapján.

Zetelaka

„A világ békéje saját szívemben kezdődik el” – hangzott a felhívás október 7-én, Rózsafüzér Királynője emléknapján Udvarhelyszék legnagyobb templomában, Zetelakán.

A zetelakai Boros Fortunát-középiskola diákjai és tanárai délelőtt 10 órakor rózsafüzér imára gyűltek össze, hogy a világ békéjéért imádkozzanak.

A közös imádságot már sokadik alkalommal szervezték meg, ezúttal több mint háromszáz diák és tanáraik részvételével köszöntötték együtt a Béke Királynőjét – derült ki Balázs Barnabás zetelaki segédlelkész beszámolójából.

Gyimesközéplok

Gyimesközéplokon négyszáz gyermek imádkozta a rózsafüzért a Szentatya felhívására.

Gyergyócsomafalva

A gyergyócsomafalvi elemi iskola tanulói Ferenczi Júlia hitoktató vezetésével imádkozták a rózsafüzért a világ békéjéért, bekapcsolódva az egyetemes Egyház imaszolgálatába.

Székelyudvarhely

A székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia idén is csatlakozott az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” világméretű kezdeményezéshez, hogy együtt imádkozzanak a békéért és a háborúk megszűnéséért.

Marosvásárhely

Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban a katolikus iskola elemistái gyűltek össze közös rózsafüzér imára.

Csíkszereda

Az Angyalkert Óvoda kis növendékei az óvónők vezetésével lélekben és játékosan készültek a meghitt eseményre: beszélgettek Máriáról, az imádságról, és arról, hogyan lehet jósággal és szeretettel hozzájárulni a világ jobbá tételéhez.

Minden csoport elkészítette a saját rózsafüzérét, amelyet szeretettel és odafigyeléssel „fűztek” a gyerekek, hogy majd együtt imádkozhassanak vele.

Október 7-én a gyerekek ellátogattak a millenniumi templomba, ahol Darvas-Kozma József esperes fogadta a közösséget. A templom csendjében, gyermeki őszinteséggel mondták el együtt a rózsafüzért – imádkozva családjaikért, az óvodáért és minden gyermekért a világon.

