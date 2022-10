Erdő Péter bíboros: Nem csupán a tantárgyakban kell eligazodnunk, hanem az életben is

A főpásztor homíliájában Jézust mint tanítót – akit az evangéliumban sokszor neveznek Mesternek – mutatta be a gimnázium tanulói számára. Kiemelte, hogy amikor Isten megtestesül, emberré lesz és szól hozzánk, akkor különösen szívesen vállalja azt a szerepet, hogy tanár, tanító lesz. Később is, amikor a főtanács előtt vádolják, maga Krisztus hozza fel, hogy nyilvánosan tanított a templomban, tehát a tanítása és tanító személye isteni küldetésének is fontos része.

A bíboros hangsúlyozta, hogy Jézus azt az igazságot akarja átadni nekünk és azt mutatja meg, hogy mit kell hinnünk és cselekednünk ahhoz, hogy boldogok legyünk. „Ma is mindenkinek, aki felelősséggel tanít – legyen az szülő vagy hivatásos pedagógus – elsősorban azt kell átadnia a diákoknak, hogyan léphetnek a boldogság útjára.”

A főpásztor felhívta a figyelmet a tanulásra, beleértve a hittanórákat is. Úgy fogalmazott: lehet, hogy nem minden tantárgy a legszórakoztatóbb, és néhányan értetlenkedve teszik fel a kérdést: „Miért tanítják ezeket nekünk, miért akarják, hogy a mi generációnk ezeket átvegye, mit kezdünk mindezzel?” Ám kiderül, hogy sokszor olyan kérdések, problémák merülnek fel életünk során, amelyeket nekünk kell valahogyan megoldanunk. Ez pedig már hozza magával a kreativitást, az ismeretek továbbadását; megmutatkozik az egység, amely különös hivatása a katolikus iskoláknak. A bíboros szerint nem csupán a tantárgyakban kell eligazodnunk, hanem az életben is.

Az a fontos, hogy Isten színe előtt az egész emberi élet hivatásának a keretében lássuk mindazt, amit tanulunk, amit megkapunk a képzésünk során. Adja Isten, hogy sokakat megszólítson az iskola szellemisége, akár úgy, hogy valóban hívő szakemberekké, családanyákká, családapákká váljanak, de akár úgy is, hogy néhányan meghallják a megszentelt életre hívó szót.

Erdő Péter hálát adott azokért is, akik az EKG-ból kerültek ki végzősként az utóbbi 25 év során, és elvállalták, hogy a papi hivatásra jelentkeznek. „Adja Isten, hogy együtt teljes közösségként tudjuk hivatásunkat teljesíteni, és közelebb kerüljünk a boldogsághoz, hiszen Isten erre teremtett minket” – zárta homíliáját a bíboros.

A szentmise után Csernák Szilvia tanuló vehette át a Serédi Jusztiniánról elnevezett díjat. Az elismerést azok kaphatják meg, akik a főegyházmegye legjobb eredményét érik el a kompetenciamérésen.

A ma Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium néven működő tanintézményt Széchényi György esztergomi érsek alapította 1687-ben. A színvonalas oktatás akkoriban a mai budavári Hilton szálloda helyén álló épületben folyt. A jeles intézmény több híres diákkal büszkélkedhet: például Semmelweis Ignác, gróf Andrássy Gyula, Kállay Miklós is egykor diákjai közé tartozott, de ebben az iskolában tanult és nevelkedett két későbbi aradi vértanú is: Nagysándor József és Török Ignác. A gimnázium jelenlegi székhelyét egykori diákjának, báró Eötvös Józsefnek köszönheti, aki kultuszminisztersége alatt érte el, hogy az iskola 1876-ban mai impozáns épületébe költözhetett. A világháború után, 1949-ben az államosítás egy időre véget vetett a katolikus intézmény működésének, a rendszerváltoztatás után azonban újraindulhatott az egyházi oktatás: 1997-ben Paskai László bíboros alapította újra a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumot.

Fotó: Lambert Attila



Fotó: Lambert Attila

