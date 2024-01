Erejük a közösségük, hitvallásuk a személyes szeretet – A csornai Jézus Szíve karitászcsoport

– A Jézus Szíve karitászcsoport kitartó, kiemelkedő munkát végez. Mikor alakult a szerveződés? Hogy épül fel?

– Csapatunk teljesen önkéntes alapon működő, önfenntartó szervezet. A templomi közösségből alakultunk, a Katolikus Egyház által alapított Katolikus Karitász egy csoportja jött össze 2019-ben. A plébániai szeretetszolgálatunk élén Winkler Zsolt atya áll, operatív vezetője pedig én vagyok. Kihangsúlyozom viszont, hogy a közösség tagjai nélkül nem létezne a csoport, a benne munkálkodó önkéntesek adják karitász csoportunk erejét. Immár 5 éve működünk, és rengeteg minden van mögöttünk, amit csak közösségben lehetett elérni.

A tevőleges létszámunk 12–15 ember, melynek összetétele a fiatalabb generációtól egészen a 70 év felettiekig terjed. Idősebb tagjaink ugyanolyan lelkesedéssel teszik a dolgukat, mint a fiatalok. Élettapasztalatukat, gyakorlati tudásukat a tevékenységeink során nagyon jól fel tudjuk használni. A fiatalabbak ötletei, dinamizmusa nélkülözhetetlen. A lényeg, hogy ne csak kitaláljuk, hogy mit tehetünk, hanem meg is tudjuk valósítani. Előttünk nem volt ilyesfajta szerveződés Csornán, így a tevékenységeket a helyi igényekre vonatkoztatva építettük fel, saját képességeinket és erőforrásainkat is figyelembe véve. Megbeszéljük egymással a csoporton belül, hogy ki mit vállal szívesen, kinek mi a testhezálló. Hiszünk az ima erejében. Tagjaink rendszeresen imádkoznak, és ez is nagyban hozzájárul működésünk sikeréhez. Minden hónapban egyszer tartunk egy megbeszélést. Értékeljük, mi volt az előző időszakban, megbeszéljük a célokat és élvezzük az együtt töltött időt. A karitász szó szeretetet jelent. Hiszünk abban, hogy a tevékenységünkre szükség van. Mindenki nagy-nagy szeretettel teszi azt a csoportban, amihez ért. Bárkit szívesen látunk, aki komolyan akar segíteni, van ideje és szándéka.

– Miből tud gazdálkodni a Jézus Szíve karitászcsoport, hogy segítséget tudjon nyújtani a rászorulóknak?

– A pénzforrási lehetőségünk a Jézus Szíve-templomban a Szent Antal oltárnál található „caritas-persely”: amit ott adományként a hívek elhelyeznek, arról Zsolt atya jóvoltából teljesen a karitász csoport rendelkezik. Ha mondjuk, valaki szeretne egy tanszergyűjtést vagy tartósélelmiszer-gyűjtést támogatni, de nem akar tárgyi felajánlást tenni, van lehetősége arra, hogy oda pénzt helyezzen el. Szeptemberben készült egy kiadvány, amiben megörökítettük az első csornai keresztutat. Ennek a támogatói árából van még némi bevétele a csoportnak. Illetve, ami a legfőbb forrást jelenti, a támogatóink, akik elsősorban szintén a templomi közösségből kerülnek ki, de háttértámogatást nyújt a Győri Egyházmegyei Karitász is.

– Az emberek szívesen adományoznak?

– A tapasztalatunk azt mutatja, főként akkor adományoznak szívesen az emberek, ha tudják, jó helyre kerül, amit adtak. Ezért igyekszünk a templomon kívül a közösségi médiában is megjelenni és megismertetni magunkat. Szeretnénk, ha tudnák a felajánlóink, hogy mire adják a pénzt, vagy a tárgyi adományokat. Megörökítjük és beszámolunk a közösségi eseményeinkről, adományozásainkról, láttatva, hogy vagyunk, segítünk, és aki minket támogat, nyugodt lehet, hogy jó helyre kerül, amit szorult helyzetben lévő embertársainak adott.

A teljes interjú IDE KATTINTVA olvasható.

Szöveg: Vámos Annamária

Forrás: Győri Egyházmegyei Karitász; rabakoz.hu

Fotó: Tóth Attila

Magyar Kurír