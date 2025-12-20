Érezzétek a szeretetet, amit az ajándék hordoz – Gyerekeket ajándékozott meg Budapesten a Karitász

A budapest-városmajori Jézus Szíve-templom már negyedik alkalommal ad otthont a Szent Erzsébet Karitász Központ karácsonyi rendezvényének, melyben az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye plébániáihoz tartozó nehéz sorsú családok gyermekeit ajándékozzák meg.

Az ünnepségen Erdő Péter bínboros, prímás és Herczegh Anita jószolgálati nagykövet mellett Klaus Höhn jószolgálati nagykövet, Marik Gergely, a Szent Erzsébet Karitász Központ igazgatója, Szili András, a szervezet lelki igazgatója, Kecskés László, a Karitász Orvosmissziójának programkoordinátora és a házigazda, Forgács Alajos, a Városmajori Jézus Szíve templom plébánosa is jelen volt. A hagyományos ünnepségre a Pannonia Sacra Általános Iskola diákjai betlehemessel készültek. Ahogyan tavaly, úgy idén is bekapcsolódtak az ünneplésbe Szili András hívására a spanyol nyelvű katolikus közösség tagjai is.

Forgács Alajos plébános a templom házigazdájaként köszöntötte az egybegyűlteket. „Az Úr Jézus Krisztus annyira szeret bennünket, hogy úgy döntött: nem csupán az égben akar velünk lenni, hanem eljön közénk, emberré lesz. Ő, az Atya egyszülött Fia, a második isteni személy, emberi életet élt közöttünk. Őt ünnepeljük ma, az ő születésnapjára készülünk. És mivel a mennyei Atya megajándékozott bennünket Szent Fiával, mi is igyekszünk őt utánozni itt a földön:

megajándékozzuk egymást jó szóval, kedvességgel, figyelmességgel,

vagy éppen olyan ajándékokkal, amelyeket néhány perc múlva a Katolikus Karitásztól fogtok kapni”

– fogalmazott.

Mindenkit arra biztatott, mielőtt hazamegy, nézze meg a templom betlehemét. „Figyeljétek meg, milyen sokan vannak ott az Úr Jézus jászola körül: az egyszerű emberek, a pásztorok, a napkeleti bölcsek és még sokan mások. Mindannyian ott tolonganak, mert látni akarják Jézust, és a szívükbe akarják fogadni őt. Azt kívánom nektek, hogy ti is így fogadjátok szívetekbe az Úr Jézus Krisztust. Ne csupán az ajándékokat nézzétek – bár megértem, én is voltam gyermek –, hanem azt a szeretetet is, amely az ajándék mögött van. És

próbáljátok meg ezt a szeretetet továbbadni mindazoknak, akik körülöttetek élnek: kedvességgel, jó szóval, figyelmességgel”

– mondta a plébános.

Jézus eljött közénk, annyira szeretett minket, hogy vállalta, hogy neki legyen szüksége ránk, Szűz Máriára és Józsefre, az emberek, sőt az állatok testmelegére. Elfogadta, hogy szüksége van nevelésre családjának, népének körében. Később vállalta, hogy nem mindenki érti őt, sőt azt is, hogy elutasítják. Példája nyomán nekünk is rá kell döbbennünk, hogy szükségünk van egymásra. A szeretetének jele az adás, de az is, hogy el tudjunk fogadni akár ajándékot, akár segítséget, mindazt, ami nélkül nem ember az ember.

Isten olyannak teremtette meg az embert, hogy rászoruljunk egymásra. Közösségként vagyunk igazán emberek

– mondta Erdő Péter bíboros.

Ezután cserkészek vitték a betlehemi lángot az adventi koszorúhoz. Meggyújtották immár mind a négy gyertyát.

Szili András, a Szent Erzsébet Karitász lelki igazgatójaként és a budapesti spanyol nyelvű misszió vezetőjeként köszöntötte a családokat, majd spanyolul szólt a spanyol közösség híveihez.

A Pannonia Sacra Általános Iskola diákjai ezután betlehemes játékot mutattak be. Igényes előadásuk a Dobszay-féle betlehmest elevenítette meg, melyet a zenetörténész, népzenekutató Dobszay László gyűjtései, kutatásai ihlettek.

Dobszay-féle betlehemes a magyar népi–egyházi betlehemes hagyomány hiteles, liturgikus igényű feldolgozása. A 6.b osztály előadásában egy négyrészes játékot láttunk: beköszöntőt és „szálláskereső” jelenetet Erdélyből, pásztorbeszélgetést az északi megyék és az Alföld hagyományából, majd az örömhíradást, „offerát” (ajándékozást) és befejezést főként erdélyi motívumokból. Ünnepélyes, mégis vidám, olykor pajkos, meghatott játékuk a betlehemi eseményeket egyszerű, mégis mély teológiai tartalommal jelenítette meg. A 6.b diákjai tanáraik, Blazsek Andrea, Fehér Noémi és Stróbl Kristófné készítették fel.

Ezután a név szerint szólították a gyerekeket a szentélyhez, ahol Erdő Péter bíborostól és Herczegh Anitától átvették a gazdagon megrakott ajándékcsomagokat. Erdő Péter bíboros áldásával fejeződött be a Katolikus Karitász főegyházmegyei ünnepsége.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír