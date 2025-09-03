Erősebb intézményi hátteret kap a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

Japán, norvég, német, osztrák, orosz, szerb és ukrán egyetemről is érkeztek bibliatudósok Szegedre, hogy előadást tartsanak az augusztus 25. és 27. között zajló 36. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia keretében. A Benyik György teológus, szeged-tarjáni plébános által vezetett biblikus konferencia idei témája az apokrif iratok kapcsolata volt a kánoni szövegekkel. Tehát azok a szakrális szövegek kerültek reflektorfénybe, amelyekről megoszlik a különböző vallási közösségek véleménye: egyes közösségek bibliájába bekerültek, míg másokéból kimaradtak.

Martos Levente Balázs kapta a Gnilka-díjat

A biblikus konferencia keretében 16. alkalommal adták át a Gnilka-díjat, amely Joachim Gnilka, 2018-ban elhunyt német teológus és Újszövetség-kutató nevét viseli, aki lelkes előadója és mecénása volt a szegedi konferenciának. A díjjal ezúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia legifjabb tagját tüntették ki. Martos Levente Balázs az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, a Központi Papnevelő Intézet rektora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Bibliai Nyelvek Tanszékének vezetője.

A díj átvétele után az ünnepelt püspök arra biztatta a biblikus konferencia csaknem negyven előadóját, hogy bibliakutatói tevékenységük során a sok szó ismeretében és tiszteletében újra meg újra fel tudják fedezni Isten jelenlétét.

Pecsét a jövőre: új korszakhoz érkezett a biblikus konferencia

A díjátadónak a szegedi Dóm adott otthont, az ünnepségen 16 éves hagyományt folytatva ezúttal is lélekemelő muzsikával közreműködött a Szegedi Szimfonikus Zenekar, valamint az Érsekcsanádi Összhang Kórus és a Szegedi Ökumenikus Kórus.

Az ünnepség végén fény derült arra, mi lesz a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia további sorsa. Az 1988 óta működő konferenciát az intézményi háttér erősítése érdekében egy befogadó nyilatkozattal a Gál Ferenc Egyetem (GFE) saját kutatóhelyévé nyilvánította. A pecséttel ellátott nyilatkozatot Dux László, a GFE rektora és Benyik György, a konferencia és az új kutatóhely vezetője írta alá a Dóm oltárán.

Forrás és fotó: delmagyar.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír