Érted jött Isten a világba – Szeretetvendégségre hívták a családokat Szombathelyen

Hazai – 2025. december 23., kedd | 18:34
23

Ünneplésre és szeretetvendégségre hívta a Szombathelyi Egyházmegye és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász a családokat december 22-én Szombathelyen. Az ünnepségen Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte a résztvevőket.

A program elején a székesegyházban az Ébren Álmodók Zenekar jóvoltából csendültek fel dalok, majd Kiss István karitászigazgató köszöntötte a megjelenteket.


A Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő Magyarlak-Csörötneki Általános Iskola diákjai elevenítették fel Jézus születését, majd Takács Gyula csörötneki plébános osztotta meg gondolatait a Megváltó érkezéséről.


Kiemelte: a történet mindannyiunkról szól. Mi vagyunk a jó pásztorok, a jó juhok, mi vagyunk a bölcs királyok, a kis szalmaszálak. Jézus azért jött, hogy odaadja magát nekünk, hogy belőle merítsünk szeretetet, jóságot.


Rövid köszöntőjében Székely János püspök két történettel két fontos üzenetre világított rá. Az egyik, hogy Isten a mennyből, a végtelen örömből ebbe a megsebzett világba eljött, mert végtelenül szeret minket. Mindannyian az ő kedves szeretett gyermekei vagyunk; legyünk bár műveltek, kevésbé műveltek, gazdagok vagy szegények, egészségesek vagy betegek. Isten számára mindannyian végtelenül értékesek vagyunk.

Karácsony ezt üzeni: Isten szeretett gyermeke vagy, fájdalmaiddal, nehézségeiddel együtt. Érted jött Isten a világba

– mondta a megyéspüspök.


A másik üzenet, hogy Jézusra, az ő szeretetére, fényére irányítsuk tekintetünket. Ha így tenne a világ, akkor kevesebb lenne a háború, nem lennének a családokban veszekedések.

Ha Jézusra tekintene a világ, akkor nem lennének dúsgazdagok és koldusszegények, nem tennénk tönkre a világot, amit Isten az emberre bízott, hanem megőriznénk szépnek a jövendő nemzedéknek

– fogalmazott Székely János.


A program a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hollán Ernő utcai központjában szeretetvendégséggel folytatódott. A szombathelyi Epcos-TDK munkatársai gulyást, Kövesi Csaba és az Áldott Kereszt Egyesület tarhonyás húst készítettek.


Az ételek kiosztásában a Szentek nyomában zarándoklat résztvevői is segítettek. 400 karácsonyi csomagot is készített a karitász a rászoruló családok számára.

A székesegyházban tartott program megtekinthető az egyházmegye YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

