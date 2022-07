Ez az a nap! – Több mint 40 ezren vettek részt a dicsőítő zene jubileumi ünnepén Budapesten

A keresztény könnyűzene világsztárjait és a műfaj hazai képviselőit felvonultató, immár huszadik alkalommal megtartott rendezvényről a Pécsi Egyházmegyéből érkezett csoportok egyik kísérője, Csonka Laura hitoktató beszámolóját adjuk közre.

Július 23-án, szombaton Isten dicsőítése és áldása töltötte be a Puskás Arénát Budapesten. A Pécsi Egyházmegyéből 775-en regisztráltunk az „Ez az a nap!” által szervezett ingyenes vonatra, mely talán harmincnál is több vagonból állt. Az oda-vissza percre pontosan induló vonatunk Pécs–Dombóvár–Sárbogárd megállókkal közlekedett. A szervezőktől ötvenfős ingyenes buszokat igényelhettek a vonat által nem érintett városok, így például Bonyhád is. Így történt, hogy a pécsi Szent Erzsébet-plébánia serdülőihez, hitoktatóihoz, katekumenjeihez és családjaihoz kapcsolódtak pécs-belvárosi, kozármislenyi, harkányi, siklósi és dombóvári plébániai közösségek is.

A negyvenezres látogatottságú rendezvényen óriási élmény volt kilenc órán át dicsőíteni az Urat! A kétszáz fellépő között voltak tengerentúli zenekarok is. A hazaiak közül Pintér Bélát, Csiszér Lászlót és Prazsák Lászlót, valamint Hannát vártuk a legjobban, az ő dicsőítéseik és tanúságtételeik hatoltak a legmélyebbre szívünkben. Voltak versmondók, rapperek és „diszkó stílusban” dicsőítők is, mint például a Planet Shakers, akik hatalmas sikert arattak, különösen a fiatalok körében.

Az időjárás alakulásában is megtapasztalhattuk Isten gondviselő szeretetét. Voltak, akik a 40 fokos melegre hivatkozva nem mertek útra kelni. Valóban meleg volt, azonban a beépített árnyékolók védtek bennünket, a vizes ventilátorok hűsítettek, de ami ezeknél is különlegesebb, az az égen történt. Közel két órája tartott már a dicsőítés, amikor egyszer csak egy szív alakú felhő jelent meg az égen, majd amikor a sokadik ének szövegében hangzott el, hogy „esőként áradjon kegyelem a földre”, felhők kezdték borítani az eget, 19 óra környékén pedig valóban jött egy frissítő zivatar, de az együttlétet nem mosta el. Egyetlen résztvevő sem volt, aki elmenekült volna, mindenki békésen a helyén maradt, majd miután elállt az eső, még jobban megtelt a küzdőtér táncolva dicsőítőkkel.

Számos tanúságtétel részesei lehettünk, közülük is Mike Sámuelé volt a leginkább szívbe markoló… A dicsőítő koncerteken közbenjártunk egymásért, hazánkért, a békéért és a lelki megújulásért. Azért, hogy minden ember a Feltámadt Krisztusra találhasson, mert ő az igazi élet forrása! Ő az üdvösségünk szerzője! Ő az életünk értelme! „Ez az a nap!” lesz jövőre is, ott a helyünk!

A rendezvénysorozatot 2000-ben azzal a céllal hívták életre, hogy évről évre legyen egy alkalom, ahol nagyszabású, felekezetközi eseményen lehetnek együtt keresztények és Istent keresők. A 2000-es években különböző szabadtéri helyeken megtartott program egyre több érdeklődőt vonzott, így 2010-ben a Budapest Sportarénába költözött. A jubileumi 20. koncertet a járvány miatt nem tudták 2020 óta megtartani, akkor csupán online ünnepséget rendeztek, amelyre azonban hatalmas volt az érdeklődés: a programba több százezren kapcsolódtak be elsősorban Magyarországról és a Kárpát-medencéből, de sokan követték az élő közvetítést a világ távolabbi pontjairól is. A hivatalos adatok szerint 2022-ben több mint 40 ezer látogató regisztrált a rendezvényre.

Szöveg: Csonka Laura

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: MTI

Magyar Kurír