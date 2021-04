Ezentúl képzett önkéntesek is segítik a Hungary Helps munkáját

A világ különböző pontjain (például a Közel-Keleten, Afrikában, a Balkánon) üldöztetést elszenvedő kereszténység megsegítésére számos program indult az elmúlt években világszerte. A Szentszék többek között a Keleti Egyházak Segélyszervezetének (ROACO) jótékonysági tevékenységén keresztül segít, de hazánk is jelentősen hozzájárul a nehéz sorsú keresztények támogatásához Hungary Helps programja révén.

Jean-Abdo Arbach homszi érsek éppen a napokban fejezte ki köszönetét a magyar népnek Szíriából: a Hungary Helps legutóbbi műveletében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, partnerségben a kormánnyal, 200 menekült szír családnak segített, hogy visszatérhessen otthonába. A magyar programról iraki látogatása alkalmával Ferenc pápa is elismerően szólt, egyúttal meg is áldva a tevékenységet.

„Ferenc pápa márciusi iraki látogatása is rávilágított a közel-keleti országok keresztényeinek hányatott sorsára, akik üldözéstől, háborúktól szenvednek és akiknek nagyon hathatós segítséget tud nyújtani a Hungary Helps program és annak önkéntesei” – hangsúlyozta a vele készült interjúban Makkai László. Utalt az iraki II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka kijelentésére is, amely a pápalátogatás alkalmával hangzott el. A pátriárka szerint Magyarország egyedülálló módon tesz erőfeszítéseket a helyi keresztény közösségek ott- és megmaradása érdekében.

Makkai László elmondta, az anyagi támogatás biztosítása mellett most az a következő lépés, hogy Magyarország önkénteseket toboroz, képez és küld ki ezekbe a veszélyeztetett keresztény közösségekbe a Magyar Önkéntes Liga segítségével. „Az önkéntesek nagy segítséget tudnak nyújtani a helyi keresztényeknek, akik ottmaradtak vagy visszatértek hazájukba.”

Makkai László felidézte a statisztikákat, amelyek szerint ma közel 80 országot érint a világban a keresztényüldözés, ahol atrocitásoknak, súlyos diszkriminációnak vannak kitéve a Krisztusban hívők. Mint mondta, számuk megközelíti a 250 ezer főt: ennyi ember nem élheti meg, nem gyakorolhatja vallását hazájában. Kiemelte, hogy az elmúlt tíz évben Szíriában 2 millióról 600–800 ezerre csökkent a keresztények száma, Irakban pedig egyenesen a korábbi ötödére csökkent arányuk. Tehát van mit tenni ezekben a közösségekben – nyomatékosította a görögkatolikus egyetemi lelkész, aki az önkéntesek képzésében lelkiatyaként és oktatóként is részt vesz Azbej Trisztán államtitkár felkérésére, mert teológusi, papi hivatása mellett több mint egy évtizede foglalkozik krízislélektannal is.

A beszélgetés során Makkai László elmondta, az önkéntesképzésben is ezt tanítja, illetve részt vesz a jelentkezők szűrésében és kiválasztásában is. Az is kiderült, a részprogramban ő a referenciapont, a kontaktszemély egy mindig elérhető számon, hogy ha az önkéntesek bármilyen váratlan helyzetbe kerülnek vagy nehézséggel néznek szembe, esetleg lelki tanácsadásra lenne szükségük kiküldetésük során, bármikor tudjanak kihez fordulni.

A Hungary Helps önkénteseket mozgósító részprogramjában orvosokra, pedagógusokra és minden olyan emberre szükség van, aki tudja és akarja tudásával és elköteleződésével segíteni a helyi keresztények életét.

A Hungary Helps Önkéntes Programhoz a Magyar Önkéntes Ligánál jelentkezve lehet csatlakozni önéletrajzzal és motivációs levéllel. Az idei jelentkezéseket április 10-ig lehetett benyújtani. Az első szűrések után az érdeklődők átfogó tájékoztatást kapnak, majd személyes elbeszélgetésre kerül sor, amit Makkai Lászlóval és a képző szakemberekkel folytat le a jelölt. A kiválasztás után kezdődik maga a terepmunkára való felkészítés és oktatás. A képzést – alkalmazkodva a járványhelyzethez, egyelőre online formában indították el. Miután ezt végigcsinálták, az önkéntesek olyan országokba kerülnek, ahol a Hungary Helps már jelen van, és ahol ők is biztonságban lesznek.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Bókay László (archív) / Hungary Helps – Magyarország segít Facebook-oldala



Magyar Kurír