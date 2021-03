Ezt a Mária-képet Szent Domonkos vitte végig Rómán

A többek között Advocata néven ismert kép napjainkban Róma legmagasabb hegyén, a 139 méter magas Monte Marión, a Szent Rózsafüzér-kolostor kápolnájában található. Hívják San Sistó-i Madonnának is, illetve az orosz ortodoxok Lyddai Madonna néven ismerik; a hagyomány – számos más képhez hasonlóan – Szent Lukácsnak tulajdonítja.

1221. február 28-án, vasárnap este Szent Domonkossal két bíboros – a két pápai küldött – és 42 apáca vonult a város utcáin, az új rendház felé.

A római domonkos nővérközösség csak kétszer költözött 800 éves fennállásuk során: egyszer a 16. században, majd a 20. században ismét. 1931 óta élnek a Monte Marión található rendházban. Napjainkban nyolc nővérből áll a közösség, akik a rács mögött hallgatják a vasárnapi szentmisét – mellettük, szintén a rács mögött, a rendkívüli értékű Mária-ikon.

Még a rácsozat rúdjain keresztül nézve is szíven üti a látogatót Mária átható tekintete. A festményt 7. századinak becsülik, de Michael Hesemann 2016-os könyvében (Mary of Nazareth, Ignatius Press, 2016) még ennél is korábbinak gondolja: az alkalmazott technikából úgy véli, 431. előtt születhetett a mű, az efezusi zsinat előtt, mivel azt követően az Isten anyját a gyermekkel a karjában ábrázolták leginkább. Az 1960-as években elvégzett radiokarbonos (szénizotópos) vizsgálatok még ennél is jóval korábbra: az első századra teszik a kép keletkezését.

1221 előtt a Via Appia közelében, a Santa Maria in Tempulo-kolostorban, a Trasteverén bencés nővérek őrizték a képet, miután megmenekült a konstantinápolyi képrombolástól – akkoriban azonban ezek a nővérek úgy döntöttek, a Domonkos-rendhez szeretnének inkább csatlakozni. Kedves ikonjuk nélkül nem akartak útnak indulni, viszont korábbi csodás visszatéréseiből arra a következtetésre jutottak, hogy a kép ragaszkodik az addigi helyéhez. Ezért végül a rendalapító fogta a képet, és elindultak körmenetben a San Sisto-kolostorba.

Mivel a magaslaton álló kicsi kolostor meglehetősen kiesik a turisták megszokott útvonalaiból, viszonylagos ismeretlenségnek örvend ez a Mária-ábrázolás. Lawrence Lew OP is azt írja: 2010 táján, mikor egy ereklyét kísért vissza a nővérekhez, fogalma sem volt róla, milyen kincseket rejt ez a rendház.

Paul Badde a „Veronika kendője” ikontípusról írt könyvében így fogalmaz: az Advocata-kép

magának az isteni elrejtettségnek a tükröződése”.

„Csaknem olyan rejtett, mint a Mindenható volt nagy üdvözítő tettei közepette, attól kezdve, hogy »árnyékával beborította« az Isten anyját, Fia barlangban való születéséig, valahol Betlehem peremén. Szinte minden más római ikon ismertebb nála” – írja Badde.

A Monte Marión elrejtett Advocata-ikon előtt például XVI. Benedek pápa imádkozott 2010. június 24-én, amikor látogatást tett a domonkos nővéreknél, akiknek azt mondta:

Amint a szív keringeti a vért, és így életben tartja az egész testet, akként a ti elrejtett, imádságos életetek Krisztussal is segít életben tartani az Egyházat.”

Forrás: Catholic News Agency; Rcdow.org.uk



Fotó: Eric Sternberg; Lawrence Lew/Rcdow.org.uk; Vatican News



Magyar Kurír

(vn)