Fekete Szabolcs Benedek a Caritas in Veritate Bizottság új elnöke – Megtartotta téli ülését az MKPK

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2025. december 2–3-án tartotta téli rendes ülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa is.

Az MKPK tagjai 2026 novemberében ad limina látogatást tesznek Rómában, ahol XIV. Leó pápa is fogadja a testület tagjait. Az ad limina látogatás keretében a Világegyház püspökei rendszeres időközönként elzarándokolnak Rómába, ahol a Szentatyával való találkozás mellett ellátogatnak Szent Péter sírjához, valamint részletesen beszámolnak egyházmegyéjük állapotáról is. A magyarországi egyházmegyék vezetői legutóbb 2017-ben vettek részt ad limina látogatáson.

A püspökök testülete megköszönte Székely János püspöknek, a konferencia elnökének sokéves szolgálatát a Caritas in Veritate Bizottság, valamint a Keresztény–Zsidó Tanács elnöki pozíciójában.

Fekete Szabolcs Benedek

Az MKPK tagjainak döntése értelmében a Caritas in Veritate Bizottság új elnöke Fekete Szabolcs Benedek püspök, míg a Keresztény–Zsidó Tanács új tagja Martos Levente Balázs püspök lesz.

A püspökök testülete megköszönte Kocsis Imre elnök sokéves áldozatos munkáját, amelyet a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat elnökeként végzett. Az MKPK megerősítette: utódja Benvin Sebastian verbita szerzetes, a társulat főtitkára pedig Harmai Gábor lesz. Megbízatásuk négy évre szól.

Az MKPK tagjai úgy határoztak, hogy körlevelet adnak ki az 1996-os Igazságosabb és testvériesebb világot! című körlevél megjelenésének 30. évfordulója alkalmából.

Martos Levente Balázs

Idén is megrendezésre kerülnek a Katolikus Karitász adventi programjai: a „Tárjátok ki a szíveteket!” elnevezésű adventi segélyprogram, hogy támogatni tudják a rászoruló családokat a téli időszakban és az ünnepek alatt. Idén is több módon lehet csatlakozni az újévig tartó adománygyűjtéshez: az „Angyalbatyu” ajándékgyűjtő akció keretében nehéz sorsú gyermekeknek készített ajándékcsomagokat fogadnak a Karitász országos gyűjtőpontjain. December 17-én este 8 órakor a Karitász nagyszabású karácsonyi koncertet rendez a Szent István-bazilikában. A koncert teljes bevételét rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítja a szervezet. A „Tárjátok ki a szíveteket!” karácsonyi segélyakciót online adományozással a www.karitasz.hu oldalon, valamint a 1356-os adományvonalon, hívásonként 500 forinttal bárki támogathatja.

2026 szeptemberében Kaposváron kerül megrendezésre a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a KATTÁRS. 2027-ben pedig – az egyházmegye alapításának 250. jubileuma alkalmából – Szombathely lesz az esemény házigazdája.

2026. november 21-én kerül megrendezésre a következő Forráspont. A 2018 óta megszervezésre kerülő ifjúsági rendezvényen 2023-ban Ferenc pápával is találkozhattak a jelenlévők. A szervezők jövő év novemberében is zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat.

Az ökumenikus imahét 2026-ban január 18. és 25. között kerül megrendezésre. Az esemény budapesti nyitó istentisztelete a Kálvin téri református templomban lesz, ahol Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mond szentbeszédet.

Budapest, 2025. december 3.

Dr. Németh Gábor

az MKPK titkára

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: MKPK Sajtószolgálat, portrék: Merényi Zita (archív)

