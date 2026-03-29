Felföldi László pécsi püspök és a kegyhely plébánosa is szerepelt a máriagyűdi passióban – KÉPRIPORT

Hazai – 2026. március 30., hétfő | 18:54
110

A máriagyűdi kegyhelyen 2010 óta minden évben virágvasárnap megjelenítik Krisztus szenvedésének történetét. A misztériumjátékban a közösség tagjai mellett Felföldi László pécsi megyéspüspök és Keresztes Andor, a kegytemplom plébánosa is nem először vállalt szerepet.

A Sarlós Boldogasszony-kegytemplomot körülvevő festői helyszínen megelevenített passióban Cirenei Simont a pécsi főpásztor, Felföldi László püspök; az első farizeust Keresztes Andor plébános, Poncius Pilatus római helytartót pedig a kántor, Polgár Péter alakította. Jézust Nádudvary Csongor, a közösség tagja személyesítette meg.

A mintegy hetven szereplős misztériumjátékot, mely a nagyböjtben segíti a méltó készületet Krisztus feltámadásának ünnepére, évről évre hatalmas érdeklődés övezi a máriagyűdi kegyhelyen.

A képre kattintva galéria nyílik

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató