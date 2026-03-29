Felföldi László pécsi püspök és a kegyhely plébánosa is szerepelt a máriagyűdi passióban – KÉPRIPORT

A Sarlós Boldogasszony-kegytemplomot körülvevő festői helyszínen megelevenített passióban Cirenei Simont a pécsi főpásztor, Felföldi László püspök; az első farizeust Keresztes Andor plébános, Poncius Pilatus római helytartót pedig a kántor, Polgár Péter alakította. Jézust Nádudvary Csongor, a közösség tagja személyesítette meg.

A mintegy hetven szereplős misztériumjátékot, mely a nagyböjtben segíti a méltó készületet Krisztus feltámadásának ünnepére, évről évre hatalmas érdeklődés övezi a máriagyűdi kegyhelyen.

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír