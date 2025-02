Felismerték az Istent – A szerzetesi élet ajándékaiért adtak hálát Tihanyban

A szentmise előtt az egyházmegye szerzetesei zsolozsmát imádkoztak a hívekkel együtt, majd az ünnep szentmisével folytatódott, amelyet Udvardy György veszprémi érsek celebrált. A főpásztor az ünnepi liturgiában elvégezte a gyertyaszentelés szertartását; ezt követően gyertyás körmenetre került sor.

Udvardy György érsek prédikációja középpontjába Jézus templomba lépését és népével való találkozását állította, kiemelve, hogy Isten ígérete teljesedett be az ő személyében: „Jézus találkozik az ő népével. És fontos üzenete van annak is, hogy nem máshol, hanem a templomban találkozik. A templomba lép be, és ott árad szét belőle az ő fényessége.”

Homíliájában beszélt Simeon és Anna alakjáról, akik várják Izrael világosságát, és felismerik Jézusban Isten ígéretét. Simeonnal kapcsolatban az evangélium kiemeli: „A Szentlélek lakott benne, Istennek a lelke, a teremtő lélek, a szövetség, a törvénynek, az ünneplésnek, a mindennapi hűségnek a lelke. Isten lelke lakott benne. Bízott abban – mert Isten lelke lakott benne –, hogy meglátja az Úr fölkentjét. Pedig csak egy fiatal anyukát lát, mellette egy férfit, egy pici gyermeket, és ő fölfedezi benne Istennek az ígéretét.”

Az érsek a szerzetesi élet példáján keresztül mutatta be, hogy az istenfélő emberek – akik imádsággal, böjttel és szolgálattal élnek – Krisztus fényében látják a világot és reményt hoznak az embereknek.

A szerzetesek, az Istennek szentelt életben élők ezt az Istent váró, Istent fölismerő, az ő fényét jelképező, megjelenítő életet élnek, mégpedig prófétai módon, hiszen a remény emberei ők.”

Háláját fejezte ki a szerzetesek áldozatos munkájáért, akik a közösségben és az Egyház életében fontos szerepet töltenek be. Végül arra buzdított, hogy mindannyian Jézus világosságában éljenek, és értékeljék a szerzetesek szolgálatát.

A szentmise záróáldása előtt a szerzetestestvérek közös imában erősítették meg elköteleződésüket ezen a szép ünnepen, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. Az elmondott mondatok, szavak nemcsak számukra fontosak, hanem Egyházunk és mindannyiunk számára is megerősítőek.

Az Istennek szentelt élet az istenszeretet és a teljes önátadás jele.

A szentmisében hálát adtak Istennek a szerzetesi élet ajándékaiért, és közösen imádkoztak szerzetesekért, rendi közösségekért, valamint új papi és szerzetesi hivatásokért.

Udvardy György veszprémi érsek prédikációja teljes terjedelmében ITT olvasható.

Szent II. János Pál pápa 1997-ben február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet, a szerzetesek világnapjává nyilvánította. A lengyel pápa kiemelkedően fontosnak tartotta, hogy az Anyaszentegyház hálát adjon a szerzetesi élet felbecsülhetetlen ajándékáért, előmozdítsa annak mélyebb megértését és szeretetét, valamint lehetőséget teremtsen a szerzetesek számára, hogy egyre inkább elmélyüljenek hivatásuk misztériumában, és rácsodálkozzanak azokra a kegyelmekre és csodákra, amelyeket az Úr bennük és általuk végbevisz.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

