Felszentelték a Szegedi Görögkatolikus Parókia Szent Rozália Szolgálatának új épületét

A Szegedi Görögkatolikus Parókia Palermói Szent Rozáliáról elnevezett szolgálata 2011-ben alakult meg, hogy hivatalos keretek között karolhassa fel a segítségre szoruló időseket, önmagukról gondoskodni nem tudó embereket.

„A hálaadás és a köszönet ideje van most” – mondta Szaplonczay Miklós görögkatolikus parókus az ünnepélyes eseményen. Nyitóbeszédében felidézte a szolgálat múltját, amelynek működése egy alig 12 négyzetméteres irodában kezdődött tizenkét éve. A többségében idősek ellátásával foglalkozó szolgálat mindig igyekezett a beérkező igényekre reagálva új szolgálatásokat is biztosítani, de amikor egy munkahelyi bölcsőde igénye is felmerült, úgy tűnt, ez már megoldhatatlan feladat a számukra. Ekkor valaki felajánlotta a családi házát.

Szaplonczay Miklós köszönetet mondott az ajándékozónak, a szolgálat dolgozóinak és mindenkinek, aki segítségével hozzájárult, hogy egyre többet tudjanak tenni nem csak közösségük időseiért, de a Szegeden és vonzáskörzetében élőkért is általában.

Az eseményen jelen volt Haág Zalán önkormányzati képviselő is, aki ugyancsak köszöntötte a jelenlévőket, s elmondta, példaértékűnek tartja a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség összefogását, kitartását, lelkiismeretes munkáját.

A képviselő szavai után a Hajdúdorogi Főegyházmegye Érseki Hivatalának főhelynöke, Seszták István arról szólt, mit is jelent az Egyház számára a krisztusi szolgálat, amely nem merül ki az örök tanítói szerepben, hanem jelenlét, segítség és cselekedet is, aminek hivatalos keretet a különböző szervezetek adnak. Folyamatos odafigyelés ez az élet minden területére, a gyermekektől a legidősebbekig. Beszédét a felszentelés ünnepélyes szertartása követte, melynek során a ház falait olajjal megkenve kért üdvöt a Rozália Ház dolgozói és mindenki számára, aki az épületbe betér.

A szertartást követően a Szent Rozália Szolgálat vezetője, Kondé Ágnes ünnepi beszédében egy metaforikus képet használva „apró lélekköveknek” nevezett minden olyan jó cselekedetet, amely elősegítette, hogy ehhez a mérföldkőhöz most eljussanak. Hangsúlyozta, mennyire fontos hinni abban, hogy ott, ahol az ember emberrel tud, képes és akar találkozni, csodák születhetnek. Ilyen találkozások hozták létre és tartják életben ezt a szervezetet is, és adnak teret, erőt a további fejlődésre. Végül minden jelenlévőt arra invitált, hogy barangolja be a már felszentelt épületet, tekintsen be a Szent Rozália Szolgálat munkájának helyszíneire, színpompás bölcsődéjébe, a nappali ellátás tágas klubhelyiségébe, ismerje meg, hol zajlik a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés koordinálása.

Az ünnepség után a jelenlévők meghívást kaptak Szeged első Rozália Kulturális Fesztiváljára is, mely méltó folytatása volt a szentelésnek. A színvonalas szabadtéri rendezvényt Szaplonczay Miklós parókus nyitotta meg. Szó esett a Rozália-kápolna múltjáról és jelenéről, Binszki József várospolitikai alpolgármester pedig átadta a felújított Lechner teret.

Az eseményen Bullás Mária költő, üveg- és ikonfestő képei között sétálhattak az arra járók, de a mozgásra vágyók sem maradtak program nélkül. Tóthné Csompilla Márta, a Szent Rozália Szolgálat nappali ellátásának vezetője és Szél Anikó szenior örömtáncoktató tartott órát időseknek és fiataloknak egyaránt. A komolyzenét kedvelők az AranyEzüst Quartett professzionális koncertjét hallgathatták meg, a liturgikus zenére vágyók pedig tiszteletjegyet kaptak a Rozália-kápolnába a Szent Efrém Férfikar hangversenyére, ami után alkonyati istentisztelet adott méltó zárást a fesztiválnak.

Szerző: Horváth Anita, a Szent Rozália Szolgálat dolgozója

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



