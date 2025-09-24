Fenntarthatóság és az Egyház társadalmi tanítása – A PPKE élelmiszer-biztonsági konferenciája

A konferencia megnyitóján, szeptember 18-án, csütörtökön Hidvéghiné Pulay Brigitta, a Teremtésvédelmi Kutatóintézet vezetőhelyettese felidézte: az intézet négy éve kezdte meg működését azzal a céllal, hogy bemutassa: a fenntarthatósággal foglalkozó tudományterületek mind értelmezhetők az Egyház társadalmi tanításainak szemszögéből is.

Az elmúlt években a Teremtésvédelmi Kutatóintézet több mint tizenkét tématerületen indított különböző alprojekteket. Ezek célja, hogy az adott szakterületen felmerülő kérdésekre olyan tudományos válaszokat adjanak, amelyek összhangban vannak az Egyház társadalmi tanításának alapelveivel.

Pulay Brigitta kiemelte annak jelentőségét, hogy a konferencia az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár keretében valósul meg. Mint fogalmazott: „Számtalan aspektusa van annak a nagy rendszernek, amelynek a végén étel kerül az asztalra – és mindezt úgy kell megtermelnünk, hogy közben ne tegyük tönkre a termőföldet.”

A kutató szerint jelenleg egy olyan időszakban élünk, amikor sokan érzik a nyomást, hogy változtatni kell a megszokott gyakorlatokon. A háromnapos konferencia éppen ezért alternatívákat, előremutató megoldási javaslatokat kínál az érdeklődők számára. A cél olyan technológiai és szemléletbeli irányok bemutatása, amelyek a fejlődést a teremtés rendjébe illeszkedve, a természet védelmével összhangban teszik lehetővé,

hogy ne pusztítsuk, hanem óvjuk és gondozzuk a ránk bízott világot.

Köszöntőbeszédében Udvardy György veszprémi érsek Jézus szavait idézte mottóként: „Ti adjatok nekik enni.” Rámutatott, hogy ez az eucharisztikus mondat az élelmiszerrel, étkezéssel kapcsolatos gondolkodás alapja lehet, hiszen

az Eucharisztia a szeretet, a felelősség, az osztozás és a közösségteremtés szimbóluma is.

A főpásztor hangsúlyozta: ételt adni valakinek nemcsak fizikai, hanem spirituális cselekedet is: a gondoskodás és Isten gondviselésének jele, amely az irgalmasság testi cselekedetei közé tartozik. A közös étkezés az istendicséret, a hálaadás és a közösség megélésének terepe, miközben óvni kell a teremtett világ jövőjét is.

Udvardy György érsek kiemelte: minden egyes ember felelőssége és lehetősége, hogy szeretetből cselekedjen, és ezzel hozzájáruljon a teremtés megőrzéséhez. Az Egyház ebben tudásával, tapasztalatával és szolgálatával mutat példát, segítve a közös, szereteten alapuló cél felé vezető utat.

A háromnapos konferencián értékes, előremutató gondolatok hangzottak el az előadásokon.

A szervezők tematikus napokon várták az érdeklődőket.

Az első nap kiemelt témája A mezőgazdaság céljai és helyzete volt; a második napon a Nagyléptékű teendők a körkörös mezőgazdaság érdekében témát tárgyalták; a harmadik nap kiemelt témája pedig az Alkalmazkodó gazdálkodás – Tudomány és gyakorlat volt.

A konferencián elhangzott előadások hamarosan elérhetők lesznek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magyar Kurír