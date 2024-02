Ferenc pápa „élő vértanúnak” nevezte az albán papot, aki 28 évet töltött börtönben

A Szentatya előre megírt sorait félretéve, hosszú, spontán beszéddel köszöntötte az egyik zarándokot: a 95 esztendős albán Ernest Simonit. Az ókori Róma keresztény vértanúiról beszélve, Ferenc pápa kitért napjaink mártírjaira – ezen a ponton köszöntötte Ernest Simoni bíborost, akit „élő vértanúnak” nevezett.

Ernest Simoni 1928-ban született az Albánia északi részén fekvő Troshaniban; a ferences rend egyik iskolájába járt, és már tízévesen a papságra készült. 1948-ban kommunista ügynökök támadták meg a ferences rendházat, ahol élt; a szerzeteseket kivégezték, a novíciusokat szétkergették, a kolostort kifosztották. Ernest Simoni ennek ellenére titokban folytatta teológiai tanulmányait, majd 1956-ban titokban pappá szentelték. 1963-ban, a karácsonyi mise után letartóztatták és bebörtönözték. 28 évet töltött börtönben, hol magánzárkában, hol kemény fizikai munkát végezve.

Ferenc pápa 2014-es albániai apostoli útja alkalmával találkozott először Simoni atyával, akinek könnyek között hallgatta meg élettörténetét. Hazatérvén Rómába elhatározta, az idős papot bíborossá nevezi ki.

A 2024. február 14-i audiencián a pápa először azokra a vértanúkra utalt, akik körülöttük nyugszanak, a Vatikán területén. „Mindannyian olvastuk, hallottuk az Egyház korai mártírjainak a történetét – mondta a Szentatya. – Még itt, a Vatikán mai területén is temető volt, sok mártírt itt végeztek ki.”

„Ugyanakkor napjainkban is sokan halnak vértanúhalált – folytatta a pápa –, talán még többen is vannak, mint a kezdetekkor. Sokan szenvednek üldöztetést a hitükért.” Ekkor bemutatta Simoni bíborost a jelenlévőknek, megosztva, hogy 28 évet töltött börtönben az egyházüldöző, kommunista Albániában, ahol a maga nemében talán a legkönyörtelenebb volt a keresztényüldözés és az egyházellenesség.

Simoni bíboros „ma is tanúságot tesz – hangsúlyozta a pápa. – Most 95 esztendős, és ma is az Egyházért dolgozik, nem csügged.”

Miután kiengedték a börtönből az 1990-es években, Ernest Simoni megbocsátott fogvatartóinak, és folytatta papi szolgálatát, különösen is figyelmet fordítva a kiengesztelődés elősegítésére a posztkommunista Albániában.

„Drága testvérem – fordult hozzá Ferenc pápa –, köszönöm neked, hogy tanúságot tettél.”

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztőség

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír