Ferenc pápa a fiatal papokhoz: A válságból nem tudunk egyedül kilábalni

„Isten hozott nálunk, Ferenc pápa!” – köszöntötték a Szentatyát, püspöküket kitörő örömmel, őszinte szeretettel a nővérek, aki azért jött, hogy az idős atyák után most a tíz éven belül szentelt fiatal papokkal beszélgessen.

Legközelebb június 11-én a római egyházmegyés papok középső generációjával találkozik majd – amint arról a vikariátus tájékoztatott.

Ferenc pápa előbb a házigazda szerzetesnővéreket köszöntötte, kezet fogott velük, majd egy kisgyerektől egy fehér léggömböt kapott, amit ő áldással és egy cukorkával köszönt meg. Ezután édességgel kedveskedett a nővéreknek is. Az Isteni Mester Kegyes Leányai közössége februárban ünnepelte alapítása centenáriumát, ez alkalomból egy miseruhát és az alapítónő életéről szóló könyvet ajándékoztak a pápának.

Ezt követte a zárt ajtók mögötti beszélgetés lelkipásztori témákról. Az Isteni Mesternek szentelt templomba lépve a mintegy kilencven fiatal pap tapssal fogadta a Szentatyát. Michele Di Tolve püspök, a diakonátusért, papságért és szerzetesi életért felelős delegátus kísérte a pápát, aki Szent VI. Pál pápa emléknapja miatt egy tőle tanult imádságot választott. Ezután következett a párbeszéd kérdés-felelet formájában, jórészt lelkipásztori témákról.

A szentszéki sajtóközlemény szerint többek között a papság első éveinek tapasztalata, az emberek hitének örömteli felfedezése; a betegekkel való kapcsolat, az ő szolgálatuk a közelség, az együttérzés és a gyengédség gesztusaival; valamint a papi életben előforduló válságok adták a beszélgetés témáját.

„A válságból sosem tudunk egyedül kilábalni” – jelentette ki a pápa, aki a római egyházmegye helyzetéről is eszmét cserélt papjaival. A fejlődésről, a szépségekről, de a gyengeségekről is, amelyekkel nem úgy lehet megküzdeni, hogy kibeszéljük a másikat a háta mögött, hanem nyílt párbeszédet vállalva. Hasonlóképpen a most zajló szinodális folyamat se korlátozódjon egy szlogenre, hanem az Egyházban való életmód megtapasztalása legyen. A Szentatya itt idézte VI. Pál Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítását, melynek tanítása ma is időszerű: „egy gyöngyszem, mely támasza lelkipásztori szolgálatunknak”.

Városi magány, közelség, atyai gondoskodás, nehéz kapcsolatok – ezek a témák is előkerültek a beszélgetés során. Ferenc pápa ismét arra buzdította paptársait, hogy álljanak az idősek mellé, hallgassák meg őket, legyenek velük tapintatosak. A fiatal papokat meghívta, hogy vegyenek részt június 2-án az úrnapi szertartáson, majd köszönetet mondott az imáért és az őszinte párbeszédért.

A vatikáni sajtónak nyilatkozva Di Tolve püspök elmondta: a Szentatya nagyon óhajtotta ezt a találkozót. Azt is elárulta, hogy néhány pap bocsánatot kért a pápától a haszontalan pletykálkodásért, amit az ő kárára tett. Emellett a papok megkérdezték a pápát, mit jelent átélni az emberek válságát, akik nehéz helyzetben vannak a háború, a pandémia követkeményei miatt, vagy hogyan segíthetnek a fiataloknak, akiket összezavarnak a mai gondolkodásmódok. Szó esett az idősek gondjairól is, köztük azokról, akik a legfelsőbb emeleteken élnek lift nélküli épületekben, és évek óta nem tudnak elmenni otthonról.

Di Tolve püspök kiemelte, hogy a pápával való találkozó bátorítást jelent azoknak a papoknak, akik csak nemrég kezdték meg szolgálatukat. Nem elég a szemináriumi képzés, hiszen a papságba a szolgálat gyakorlása alatt rázódnak bele. Ferenc pápa azt tanácsolta nekik, hogy legyenek közel Istenhez, legyenek közel a püspökükhöz, paptestvéreikhez és Isten népéhez.

A találkozó végén a papok egyesével odamehettek a pápához, hogy köszöntsék őt; váltottak vele pár szót, tréfálkoztak, ajándékot vittek neki. Ferenc pápa is hasonlóan, a rá jellemző természetességgel fogadta őket. Az egyik mianmari pappal beszélve – amint arra a szerdai általános audiencián is utalt – megerősítette, hogy mindennap imádkozik Mianmarért, és külön áldást küld nekik. Egy rövid kis videoüzenetet is fölvettek a pápával mobiltelefonon az egyik plébániai hívőnek: „Örvendjetek... és imádkozzatok értem!”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír