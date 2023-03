Ferenc pápa gyógyszeradományt küld Törökországba a földrengés sérültjeinek

A Szeretetszolgálati Dikasztérium gyógyszert küld Isztambulba a pápa kérésének megfelelően, hogy további segítséget nyújtson a február 6-i, Szíriát és Törökországot sújtó, 50 ezer ember halálát okozó pusztító földrengés sérültjeinek.

Az első szállítmány március 27-én indult útnak, majd másnap folytatódott a gyógyszerek feladása. Tízezer doboz gyógyszert vásároltak, amelyekre a legsürgősebben szükség van Törökország szentszéki nagykövetségének iránymutatása szerint.

A szomszédos Szíriában 15 millió ember került bajba a földrengés miatt. A háborútól is sújtott ország már korábban is kapott pénzügyi támogatást a pápától a helyi apostoli nunciatúrának köszönhetően, amely segít koordinálni a lakosság megsegítésére irányuló erőfeszítéseket. „A segélyeket török utasszállító repülőgépekkel küldjük” – mondta el Konrad Krajewski bíboros. A pápai főalamizsnás arról is beszámolt, hogy a raklapok magasságának és súlyának ellenőrzése önkéntesek segítségével valósulhat meg.

Közvetlenül a februári földrengés után, amely miatt közel kétmillió embernek kellett elhagynia lakóhelyét, illetve annak romjait Törökországban, a Szeretetszolgálati Dikasztérium gyógyszereket, konzerveket, rizst és tonhalat, termopulóvereket, pelenkákat és más, az időjárásnak, sőt a hidegnek is ellenálló anyagokat is küldött. Ezzel párhuzamosan Claudio Gugerotti érsek, a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa megkezdte szíriai és törökországi misszióját.

Március 26-án, vasárnap a plébániák Olaszország-szerte megrendezték az első gyűjtést Törökország és Szíria lakosságának az Olasz Püspöki Konferencia kezdeményezésére. Az adománygyűjtés révén az Egyház a szolidaritás konkrét jelét kívánja adni minden hívő részvételével, segítve a földrengés áldozatait anyagi és lelki szükségleteik ellátásában. Az adománygyűjtő kampány április 30-ig tart. Az olaszországi Caritas is részt vállal a kezdeményezésekben. Hogy a törökországi és szíriai földrengés sérültjeinek legsürgősebb szükségleteit azonnal biztosíthassák, az Olasz Püspöki Konferencia 500 ezer eurót különített el abból a pénzügyi alapból, amelyet az olasz állampolgárok adójukból felajánlottak (az olasz 8 ezrelék hasonló a magyar egyházi 1 százalékhoz).

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír