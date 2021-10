Ferenc pápa üzenete a glasgow-i klímafórumra: Közös felelősséget hordozunk

A BBC közszolgálati rádió október 29-én, pénteken 9 órakor közvetítette Ferenc pápa a Glasgow-ban október 31. és november 12. között zajló klíma-csúcstalálkozó résztvevőihez és a világ közvéleményéhez intézett üzenetét.

Kedves BBC hallgatók, jó napot! Az éghajlatváltozás és a Covid–19-világjárvány mindenki számára nyilvánvalóvá teszi mindenki és minden gyökeres sebezhetőségét, továbbá komoly bizonytalanságot és zavart kelt gazdasági rendszereink és társadalmi berendezkedéseink működésével kapcsolatban.

Biztonságunk összeomlott, hatalomvágyunk és ellenőrzési rögeszméink felőrölnek minket. Gyengék lettünk, félelem tölt el bennünket, mert „válságok sorába” kerültünk,

mint az egészségügyi, környezetvédelmi, élelmiszeri, gazdasági, szociális, humanitárius, etikai válság. Transzverzális válságok ezek, amelyek egymással szorosan összefüggenek, és olyan átfogó vihar előhírnökei, amelyek képesek összetörni a társadalmunkat behálózó kapcsolatokat – mint a teremtés értékes adományát.

Minden válság esetén fantáziára, tervezési képességre és gyors kivitelezésre, továbbá közös otthonunk és közös tervünk jövőjének újragondolására van szükség. Ezek a válságok radikális döntések elé állítanak bennünket, amelyek egyáltalán nem könnyűek. Ugyanakkor a nehézségek minden pillanata lehetőségeket is rejt magában, amelyeket nem szabad elpazarolni. Az elszigetelődés, a protekcionizmus és a kizsákmányolás magatartásával szembesülünk, vagy valódi átalakulás, igazi megtérés lehetőségeinek tekinthetjük ezeket a lehetőségeket, nem is csak spirituális értelemben. Ez utóbbi út vezet egyedül azon világos látóhatár felé, amelyet csak egy megújított világméretű közös felelőséggel lehet megvalósítani, mely az igazságosságon, a sorsközösségen és az emberi család egységének tudatán alapuló új szolidaritáson keresztül követhető, mint Isten terve a világról. A civilizáció e kihívása a közjó érdekében szemléletváltást jelent szellemiekben és annak tekintetében is, ami a ma és a holnap minden emberének méltóságát helyezi cselekedeteink középpontjába.

A legfontosabb felismerés, amit ezekből a válságokból tanulhatunk, azt jelzi, hogy

együtt kell építkeznünk, mert nincsenek határok, korlátok, politikai falak, amelyek mögé elbújhatnánk. Jól tudjuk, hogy a válságból egyedül nem lehet kijutni.

Néhány nappal ezelőtt, október 4-én vallási vezetőkkel és tudósokkal találkoztam, hogy aláírjak egy közös felhívást, amely felelősségteljesebb és egységesebb cselekvésre szólít fel minket és vezetőinket egyaránt. Meglepett az egyik tudós vallomása, aki azt mondta: „Most született unokámnak ötven év múlva egy lakhatatlan világban kell élnie, ha minden így folytatódik tovább.” Ezt nem engedhetjük meg! – szól Ferenc pápa határozott felhívása a BBC hallgatóihoz.

Alapvető fontosságú mindenki elkötelezettsége a sürgős irányváltás mellett, egy olyan elköteleződés mellett, amelyet saját hitének és lelkiségének is táplálnia kell. A közös felhívásban felidéztük, hogy felelősségteljesen kell dolgoznunk közös otthonunk és saját gondoskodáskultúránk érdekében, miközben megpróbáljuk felszámolni a konfliktusok magvait, melyek a kapzsiság, a közömbösség, a tudatlanság, a félelem, az igazságtalanság, a bizonytalanság és az erőszak.

Az emberiségnek soha nem volt annyi eszköze e cél eléréséhez, mint ma. A glasgow-i COP26-klímacsúcson részt vevő politikai döntéshozókat sürgősen felszólítjuk, hogy hatékony válaszokat adjanak arra az ökológiai válságra, amelyben élünk, és ezáltal adjanak konkrét reményt az eljövendő nemzedékeknek. Ugyanakkor mindannyian – és ezt érdemes megismételni –, bárkik vagyunk és bárhol is legyünk,

mindnyájan szerepet játszhatunk abban, hogy megváltoztassuk közösségi válaszunkat az éghajlatváltozás példátlan fenyegetése és közös otthonunk pusztulása láttán

– szól Ferenc pápa üzenete a glasgow-i COP26 ENSZ klíma-csúcstalálkozó résztvevőihez és a világ közvéleményéhez.

COP26, a Conference of the Parties a felek (résztvevők) konferenciáját jelenti. A „felek” alatt azt a 197 országot értjük, amelyek aláírták az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményét (UNFCCC), amelyet 1994-ben hoztak létre, hogy egységesek legyenek a széndioxid-kibocsátás csökkentésében, a globális felmelegedés ellen. 2021. október 31. és november 12. között Skóciában, Glasgow-ban rendezik meg az ENSZ COP26 klímakonferenciáját. Ezt megelőzően, szeptember 28. és október 2. között egy előkészítő rendezvényt tartottak Olaszországban, Milánóban, melynek javaslatait a glasgow-i csúcstalálkozó elé terjesztették.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír