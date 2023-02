Ferences és szalézi segítségnyújtás Aleppóban

„A hőmérséklet megint nulla fok alá esett; azon igyekszünk, hogy épületeinket a gyermekek, idősek és betegek számára valahogyan melegen tartsuk.” Ezzel az üzenettel fordult P. Bahjar Karakach, az aleppói ferences rendház házfőnöke február 9-én az Initiative Christlicher Orient (ICO) segélyszervezethez. A helyi ferencesek erejükhöz mérten igyekeznek a földrengés túlélőinek segítséget nyújtani.

A város közepén elhelyezkedő kolostor kisebb sérülésekkel vészelte át a földrengést, a templom nagyharangja azonban az utcára zuhant – számolt be Bahjat atya. – A környéken álló épületek is nagy veszélyben vannak. Az épületállomány sokrétű kárt szenvedett, sok épület már a háború következtében károsodott. Fennáll a veszélye, hogy még ezek is leomolhatnak a közeljövőben. Sokan emiatt nem mernek visszamenni lakásaikba, ha azok még megvannak, és inkább a kolostorban keresnek védelmet.

A város központjában álló kolostor legutóbb ötszáz embert fogadott, míg egy másik, külvárosban lévő ferences kolostor kétezret helyezett el. Egy harmadik, kisebb kolostori épületben harmincöt embernek tudtak éjjeli szállást nyújtani. Tetőt tudtak adni a fejük fölé, és többé-kevésbé meleg szállást, ezenfelül meleg étellel látták el őket a kolostor konyhájáról. A konyhát másfél éve az ICO támogatja. Közvetlenül a földrengés után tízezer eurót tudtak a megnövekedett forgalom számára biztosítani – közölte a segélyszervezet. További adományokra sürgős szükség van. „Aleppó romokban hever. Az önök segítsége Isten szeretetének és gondoskodásának jele” – zárta Bahjat atya az ICO-nak írt levelét. (A szervezetről IDE kattintva olvashatnak bővebben.)

„A földrengés rendkívül erős volt, és hosszan lehetett érezni” – számol be P. Alejandro Leon, a szalézi rend közel-keleti provinciálisa. A szerzetesi közösségek a fedél nélkül maradt családokat meleg élelemmel és ruházattal látják el, de olyan családokat is biztonságba helyeznek, melyeknek még áll az otthonuk. „Nem tudjuk még, hogyan alakul a jövő, de megtesszük, amit csak tudunk, hogy az embereknek itt, Aleppóban segítsünk. A legtöbb gyermek és család már az évekig tartó háború és az igen hideg tél miatt is erősen le van gyengülve” – mondta Leon atya.

Carol Tahhan szalézi nővér, aki már február 6-án elindult takarókkal, ruhaneműkkel, gyógyszerekkel és élelmiszerekkel Damaszkuszból Aleppóba, így tudósít: „A nővérek Aleppóban, hála Istennek, jól vannak! Ők is befogadtak számtalan embert, többek között harminc gyermeket, akiknek a szüleit nem találják. Segítenek, ahol csak lehet.”

A szerzetesnők és szerzetesek osztrák partnerszervezetükön, a Jugend Eine Welten keresztül kérnek támogatást.

Fordította: Seidl Ambrusné

Forrás: Kathpress.at/Katolikus.ma/Szerzetesek.hu

Fotó: Vatican.va/ANSA



