Ferences jótékonysági koncert az autizmussal élőkért 2025-ben is

A ferences rend alapításának 800. évfordulóján, 2009-ben indított jótékonysági rendezvény hű marad az elmúlt évek hagyományaihoz: célja, hogy a figyelmet a Gyöngyösön és Karácsondon működő Autista Segítő Központra (ASK) irányítsa, és anyagi támogatást biztosítson az intézmény fejlesztéseihez, valamint az autizmussal élő gyermekek és fiatalok számára nyújtott szolgáltatások bővítéséhez.

A soron következő koncerten a neves előadóművészek egy kifejezetten erre az alkalomra megálmodott zenei és művészeti koprodukcióval lépnek színpadra. A Söndörgő, amely a nemzetközi világzenei színtér egyik legizgalmasabb és legsikeresebb, Grammy-díjra is jelölt zenekara, mestere a hagyományok újragondolásának és korszerűsítésének, miközben megőrzi azok tisztaságát és zenei mélységét. Zenéjük középpontjában a tambura áll, amely mind a szerb, mind a magyar népzene egyik ikonikus hangszere; de a Söndörgő hangzásvilágát fúvós hangszerek és harmonika is gazdagítja. Játékukban találkozik az ősi idők dallamvilága, a klasszikus kompozíciók emelkedettsége, a rock lendülete és Bartók Béla gondolati tisztasága.

A délszláv népzene gazdagságát a Bartók által megörökített motívumokkal összekapcsoló együttes Kelemen Barnabás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar hegedűművésszel és feleségével, Kokas Katalin Liszt Ferenc-díjas hegedű- és brácsaművésszel lép színpadra.

Az este különleges zenei utazásra invitál, amelyen a tradicionális népzene találkozik Bartók Béla kompozícióinak páratlan világával. A Kelemen Barnabás és Kokas Katalin által előadott Bartók-hegedűduók továbbgazdagítják a programot, bemutatva a népzenei gyökerek és a Bartók-művek közötti kapcsolatot.

A koncert része annak a 2023 és 2026 között zajló ferences jubileumi sorozatnak, amely során öt eseményt ünnepel a rend 800 éves örökségéből. 2025-ben a Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának születésére emlékezik a ferences család, amely mindannyiunkat meghív a Teremtővel való kapcsolatunk elmélyítésére és a kiengesztelődés fontosságára. Ez az ünnep hálaadásra és alázatra ösztönöz: mindent Isten ajándékaként fogadni, és imádságban, szegénységben visszaadni neki: közös otthonunk érdekében mondjunk le a birtoklásról, tiszteljünk mindent és mindenkit testvérként, életünkből száműzve a gyűlöletet, és a megbocsátás által váljunk a testvériesség eszközeivé.

Az est fővédnökei: Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke és Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

Az Autista Segítő Központ a jótékonysági koncert bevételét intézményfejlesztésre szeretné fordítani, hogy még jobb környezetet biztosítson az autizmussal élő gyerekek és fiatalok számára. Az iskolában tervezik egy feladatbank létrehozását, valamint modern taneszközökkel – például okostáblával és autizmus-specifikus felszerelésekkel – támogatnák a diákok tanulását. A karácsondi lakóotthonban a terasz felújítását, új bútorok beszerzését és nyári medence kialakítását tűzték ki célul, miközben a fiatalok új ágyakat is kapnának. A gyermekotthonban folytatnák a snoezelen terápiás szoba fejlesztését, ahol fényoszlopokkal és különféle terápiás eszközökkel segítenék a gyermekek fejlődését.

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány több szociális intézmény fenntartója, köztük a gyöngyösi Autista Segítő Központé (ASK) is. Az 1999-ben alapított központ, Magyarországon egyedülálló módon, komplex – oktatási-nevelési-szociális – segítséget nyújt autizmussal élő gyermekek és fiatal felnőttek, illetve családjaik számára. Jelenleg az átmeneti és gyermekotthonokban huszonöt gyermek nappali, másik huszonöt állandó szociális ellátásban részesül, a karácsondi lakóotthonban pedig tíz felnőttnek biztosítanak ellátást és munkalehetőséget. Az intézmény számára az a legfontosabb, hogy a gyerekeket önellátásra neveljék, és képesek legyenek továbbtanulni. Ebben szüleik és hozzátartozóik is folyamatos támogatást kapnak.

