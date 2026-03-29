Fiatalok, zarándoklat, közösség – Beszélgetés Pál József Csaba megyéspüspökkel

Márciusban zajlik a Katolikus Ifjúsági Kórusok Országos Találkozójának előzetes regisztrációja, amelyet július 16–19. között rendeznek meg Temesváron. Erről és a többi eseményről kérdezte Pál József Csaba megyéspüspököt az egyházmegye portálja.

– Püspök atya, milyen gondolatokkal várja a romániai katolikus ifjúsági kórusok találkozóját, és hogyan bátorítaná a fiatalokat a jelentkezésre?

– Mindenekelőtt nagy örömmel fogadtam ezt az ötletet, és nagyon bízom a fiatalokban, valamint a szervező csapatban. Amikor Rómában részt vettem a Püspöki Szinódus XVI. Rendes Közgyűlésének ülésein, sokat beszéltünk arról, hogyan osszuk meg egymással a Jóistentől kapott ajándékainkat. Ez az esemény nagyon szép alkalom lesz arra, hogy megosszuk egymással ezeket az ajándékokat: azt, ahogyan a fiatalok énekelnek, ahogyan szerveződnek, ahogyan megélik a hitüket. Hiszen ez a találkozó nem csupán éneket és zenét jelent, hanem a kórusok közötti találkozást, személyes kapcsolatokat, sőt talán barátságok is születnek majd. Örömmel tölt el az is, hogy erre a találkozóra meghívást kapott és részt vesz Marco Frisina prelátus, a római egyházmegye kórusának alapítója és karvezetője, a kortárs liturgikus zene egyik legjelentősebb alakja, továbbá Don Maurizio Lieggi, a bari Szent Miklós-székesegyház papja és karnagya és Cristina Alfano nővér, a loretói kegyhely kórusmestere.

Marco Frisina prelátussal tavaly találkoztam a papok jubileuma alkalmával Rómában. Mintegy 900 pap és 60 püspök volt jelen, és egyik alkalommal meghívtak bennünket a Santa Maria Maggiore-bazilikába a Frisina prelátus által vezetett kórus koncertjére. Ő nemcsak kiváló szakember, hanem pap is, aki olyan melegséggel, örömmel és belső fénnyel mutatta be a kórussal folytatott közös munkáját, hogy mindannyiunk szívét megnyitotta, és gyönyörű élményben részesített bennünket. Ezért személyesen is nagy szeretettel hívok minden katolikus ifjúsági kórust Temesvárra, hogy együtt dicsérjük Istent énekkel, zenével, de egységünkkel is. Kívánom mindenkinek, hogy ez a találkozó erősítse meg őket hitben, örömben és fiatalos lelkesedésben.

– A temesvári egyházmegyében már tavaly megkezdődött a felkészülés a 2030-as évre, amikor a régi Csanádi Egyházmegye megalapításának 1000. évfordulóját ünnepeljük, amelynek jogutódja a Temesvári Egyházmegye is. Idén milyen eseményekkel folytatódik a lelki felkészülés erre a jubileumra?

– A szeged-csanádi, a nagybecskereki és a temesvári püspökség néhány képviselőjével a tavalyi év során több találkozón is részt vettünk, amikor megbeszéltük a jubileumra való felkészülés programjait. Azt határoztuk, hogy mindegyik egyházmegye maga szervezi meg a saját programjait, ugyanakkor ezeket megosztja a többiekkel is, hogy ahol lehet, bekapcsolódjunk egymás rendezvényeibe, és ezáltal bátorítsuk, erősítsük egymást. Így hát a mi egyházmegyénk idén április 13–16. között zarándoklatot szervez Velencébe, pontosabban Murano szigetére, ahol Szent Gellért született. Ez alkalommal megtekintjük a Szent György-szigetet is, ahol ő tanult, majd szerzetes és végül apát lett. Fogadni fog minket a velencei pátriárka is, akit megajándékozunk Szent Gellért műve, a Deliberatio fakszimile kiadásával, és felkeressük a Szent Márk-székesegyházat. Autóbusszal utazunk, a 49 személyből körülbelül a fele pap, a többiek világiak, így képviseljük idén egyházmegyénket Szent Gellért szülőföldjén. Útközben elmélkedünk az életéről, imádkozunk, ami minket is megerősít abban, hogy Szent Gellérthez hasonlóan, aki elhagyta Velencét és elindult a Szentföldre, végül pedig eljutott ide hozzánk, hogy ezt a földet szentebbé tegye, mi is kövessük őt ezen az úton és az ő példáját azáltal, hogy Istent és az Egyházat akarjuk szolgálni. (...)

Április 23-án, a Szent György-székesegyház búcsúünnepén kerül sor a három utódegyházmegye papjainak találkozójára. Úgy döntöttünk ugyanis, hogy idén a szeged-csanádi, a nagybecskereki és a temesvári egyházmegyés papság számára szervezünk közös programot. Természetesen szeptemberben nem marad el a három utódegyházmegye fiataljainak találkozója sem, aminek helyszíne ezúttal Szeged lesz. (...)

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

