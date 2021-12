Föld, nagy örömre… – Egyházzenei-filológiai séta egy jól ismert karácsonyi ének körül

Gárdonyi (született Ziegler) Géza mindössze 18 éves volt, amikor tanulmányait befejezve 1881-ben a Somogy megyei Karádra került segédtanítónak. Nem sok időt töltött a településen, 1882. szeptember 5-től Veszprémben és Devecserben folytatta a munkát, egészen 1883. december 26-ig. (1884. január 20-a és június 29-e között már a Vas megyei Sárváron volt osztálytanító, miközben folyamatosan küzdött a szegénységgel.)

Az ifjú Gárdonyi nehéz lélekkel élte meg ezt az időszakot. 1882. október 4-én kelt naplóbejegyzése szerint a kopott ruhás néptanítót mindkét helyen szegénység, lenézés fogadta: „Haragszik rám tán az Isten is (…) Ifjú vagyok, s máris vannak perceim, melyben megutálom a világot… Mai világban csak az Én az úr, ennek a rabja mindenki. (…) Ezért áldozza fel a barátságot, embertársai érdekeit mindenki.” Keserveit feledni gyakran elővette hegedűjét, s kitartóan gyakorolt, úgy tűnt, a hangszer az egyetlen igazi, hűséges társa. Karádon, ahol fűtött szobája sem volt, éjjelente a még langyos tanterembe húzódott melegedni, hegedülni, és Devecserben sem feledkezett meg a gyakorlásról.

A devecseri általános iskola ma már Gárdonyi Géza nevét viseli

Gárdonyi Géza ugyanis az Egri Érseki Római Katolikus Tanítóképzőben töltött évei alatt magas szintű zeneelméleti tudásra, sőt zeneszerzési ismeretekre is szert tett. Tanárai közül nagy hatást gyakorolt rá Zsasskovszky Ferenc, aki nem mellékesen 1846-tól (negyven éven át) az egri székesegyház karnagya volt, s öccsével, Endrével együtt rengeteget tett a magyar katolikus egyházi zene színvonalának emeléséért. Ők ketten a korszak kántortanító-képzésnek meghatározó személyiségei voltak, énekkiadványaik – többek között az 1854-ben Egerben, Tárkányi Béla egri kanonokkal közösen kiadott Katholikus egyházi énektár – igen elterjedtek és népszerűek voltak. Zsasskovszky Ferenc Manuale musico-liturgicuma (Karénekes kézikönyv, Eger, 1853) mintájára születtek meg például a korszak katolikus egyházi énektárai Német- és Csehországban is. Számos, ma is gyakran énekelt egyházi énekünk fűződik a Zsasskovszky fivérek nevéhez. Népszerű karácsonyi dallamaink közül például bizonnyal mindenki számára ismerősen csengenek a Dicsőség, mennyben az Istennek…, és a Pásztorok, pásztorok… kezdetűek. Gárdonyi zenei műveltsége és felkészültsége tehát vitán felül áll, hiszen a kor egyik legjobbjától tanult.

A vékony dongájú tanító szegénysége ellenére nem volt elveszett ember. Nyomorúságát, a sok zenélés mellett, egészséges humorérzékkel, alkotómunkával, írással, festéssel oldotta fel. Hegedűje mellett időről időre tolla után is nyúlt, s ha meglehetős rendszertelenséggel is, de dunántúli és fővárosi lapok közölték írásait, elbeszéléseit és verseit (Zalamegye, Somogy, Veszprém és Vidéke, Pápai Lapok, Vasmegyei Lapok, Dunántúl, Ország-Világ, Budapesti Néplap, Pesti Hírlap, Néptanítók Lapja, Fővárosi Gyorsíró stb.). Gyorsan múló ifjonti szerelmi vágyakozásait és a lelkét makacsul mardosó csalódásait versbe öntötte (1882-ben első – soha el nem készült – regénye megírásába is belefogott), illetve 1883-tól különböző, jobbára ismeretlen élclapokban (Füstölő, Pipa János) jelentek meg kisebb szatirikus történetei.

Simon M. Veronika: Magyar Művészek Virtuális Galéria – Az ifjú Gárdonyi

Publikációinak híre természetesen Devecserbe is elért. Tima Lajos, a város köztiszteletben álló főtanítója ekkoriban éppen lányának keresett vőlegényjelöltet. Sajnálta nagyon, hogy Gárdonyi foltozott nadrágjával, félszeg fellépésével első ránézésre alkalmatlannak tűnt a vő szerepére. Bár talán az sem mellékes körülmény, hogy az ifjú tanító tetszését sem nyerte el Tima Hermin. (Az ő szíve a pékék lányáért, Gergely Katicáért dobogott.) Mindenesetre alig telt el egy esztendő, Tima Lajos mégis igen-igen megkedvelte a jól orgonáló, remekül hegedülő, kiváló zenei érzékkel és felkészültséggel bíró fiatalembert, felismerve tehetségét. A Somlóvidék című lap 1936. december 27-i számában Diósy Géza kegyesrendi gimnáziumi tanár ezt írta cikkében: „Tima Lajos, ő mint kántor, jeles zongorista, a káplán pedig a flóta művésze lévén, lassanként összemelegedtek a már akkor is kitűnően hegedülő Gárdonyival. (…) egyházzenei énekek szerzésére buzdították. Először egy temetési éneket szerzett gyermekkara, majd 1882 karácsonykor az éjféli misén kedves hangú szerzeménnyel köszöntötte az isteni Kisdedet: Fel nagy örömre, ma született, / Aki után a föld epedett…”

A szerzemény történetével kapcsolatban azon túl, hogy Tima Lajos bátorítására született, akad egy másik igen figyelemre méltó helytörténeti tény is. Devecsertől nagyjából tíz kilométerre fekszik Tüskevár. Itt élt egy vallását gyakorló, katolikus atyafi, Szabó Mátyás (született az 1800-as évek derekán). Az ő imakönyvének (Ájtatossági kalauz. Az év minden részeire és ünnepeire alkalmazott imádságok és szent énekekből szerkesztette Házy Alajos. Pest, 1871) belső lapjain kézírással, tintaceruzás bejegyzéssel szerepel az ének római számmal megjelölt öt versszaka, ám az alábbi kezdősorral: „Föld, nagy örömre, most született... – s még folytatódik, kissé más szöveggel, s hárommal több versszakkal, mint ahogyan napjainkban énekeljük.

A ma is énekelt két versszakos változat (Liturgikus népénektár)

Számos korabeli, egyébként konkrét szerző által jegyzett ének vált „népénekké”, amikor a hívek énekelni kezdték. Az énekek pedig ezt követően elkezdtek önálló életet élni. Ez magyarázza sok más népénekünk esetében is a különböző helyesírási változatokat és a felbukkanó szövegvariánsokat is, ahogyan Gárdonyi művénél is tapasztalható.

Joggal merül fel tehát ebben az esetben is a kérdés, hogy vajon melyik lehetett az eredeti szövegváltozat? A filológus szemével nézve a hosszabb, öt versszakos verzió azt engedi sejteni, hogy talán az lehet az eredeti, hiszen gyakori jelenség a szövegek rövidülése. Ellentmond viszont a feltételezésnek, hogy ebben néhány komolyabb ritmikai buktató is fellelhető, amelyek viszont mintha egy Gárdonyiénál avatatlanabb tollra utalnának. A fellelhető feljegyzések alapján az viszont bizonyos, hogy a fülbemászó dallamú, indulóra emlékeztető, pergő ritmusú karácsonyi ének a szájhagyomány útján hamar szárnyra kelt, és a jó kántorok révén hamar elterjedt a környéken, majd az egész országban, Zalától Hevesig. Lehetséges volna, hogy a meglévő szöveget utólag alakították a könnyebb énekelhetőség szerint, vagy egyéb szövegrészekkel toldották meg? (Az sem kizárható egyébként, hogy maga Gárdonyi is egy, már korábban hallott anyagból dolgozott.)

Szabó Mátyás egyházzene-történeti jelentőséggel is bíró imakönyve úgy tűnik, választ ad a fenti kérdésekre. A könyvecskét, melynek csücskében a lapszélen az 1883-as dátum olvasható, a Vöröstón is kántor-tanítóskodó Molnár László (1928, Nagyvázsony – 2010, Veszprém), egyik unokája, majd az ő elhunyta után felesége, Kasza Etelka nyugalmazott középiskolai tanár őrizte meg, a benne található öt versszakos szöveget pedig M. Mester Katalin, devecseri nyugalmazott tanító, szociográfus-író, a Gárdonyi Géza Emléktársaság alapító elnökségi tagja tette közkinccsé.

Ájtatossági kalauz (szerkesztette: Házy Alajos, Pest, 1871)

Néhány filológiai szempontból (is) érdekes példa: a Gárdonyinak tulajdonított szövegben az ének első sora a „Föld” minden lakóját szólítja imára, jelezvén, hogy „most” született a kisded, a Megváltó. Ez a későbbiekben könnyedén alakulhatott „föl”, majd a könnyebb kiejtés kedvéért „fel” határozószóvá, anélkül, hogy lényegében csorbult volna a mondanivaló. Egy másik izgalmas eltérés figyelhető meg a 2. versszak 5. sorában: ma már így énekeljük: „Rá meleget a marha lehel”, míg az 1883-ban lejegyzett változatban kicsit bonyolultabb, de ritmikailag ugyancsak jó megoldással találkozunk: „Rámelegít a marha lehely” (a marhák szájából áradó hő tartja melegen az istállót). Az első versszak utolsó sora pedig ma is több variációban él: „Nézd csak örömmel Istenedet!” vagy „Nézd a te édes Istenedet!” – az imakönyv szövegváltozata szerint ez utóbbi lehet az eredeti.

Gárdonyi Géza segédtanító szerzeménye tehát 1882 karácsonyán, december 25-én, a devecseri római katolikus templomban hangzott el először, és az ottani éjféli misén éneklő gyermekek hangján csendült fel. Ennek emlékét őrzi a Páduai Szent Antal-templom homlokfalán elhelyezett bronz emléktábla, amely Lesenyei Márta alkotása (2002).

Lesenyei Márta bronz domborműve a devecseri katolikus templom homlokzatán

M. Mester Katalin az imakönyv megőrzőivel rokoni kapcsolatban áll, így az elmondások alapján azt is tudni véli, hogy a helyi papot akkoriban az igen vallásos Szabó Mihály vitte minden vasárnap lovas kocsijával egyik faluból a másikba szentmisét tartani, így esett, hogy a karácsonyi ének az ő imakönyvében feltételezett legelső szövegváltozatában lejegyzésre kerülhetett. Devecser plébánosa ebben az időben Supka Márton – aki egyébként az iskolaszék elnöki pozícióját is betöltötte –, káplánja pedig Orbán Mihály volt (Diósy Géza is őrá utal feljebb említett cikkében).

Föl(d), nagy örömre, most született,

Aki után a Föld epedett,

Mária karján égi a fény,

Isteni kisded szűznek ölén,

Egyszerű pásztor jöjj közelebb,

Nézd a te édes Istenedet!

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,

Bársonyos ágya nincs neki itt,

Csak ez a szalma, koldusi hely,

Rámelegít a marha lehel(y),

Egyszerű pásztor térdeden állj,

Mert ez az ég és földi király!

Népe, szerelme nem fogadá,

Mennyei fényét eltakará,

Mária, József, csöpp gyermeke,

Egyedül nékik nagy öröme,

Egyszerű pásztor, porba borulj,

Rád az áldásnak harmata hull!

Emberi testbe szállt le közénk,

Mégis öröktül ád üde fényt,

Ő szövi életünk fonalát,

Ő töri szét a bűn rabigát,

Egyszerű pásztor, bölcs te valál,

Mert hitet, üdvöt, nála talál(sz).

Őt Jeruzsálem számkiveti,

De születését ég jelöli,

Angyali ének zengi körül,

Őt, kinek ég és földi örül,

Egyszerű pásztor mélyen imádd,

Mennyei üdvöt, ez neked ád!

A felfedezésnek köszönhetően pedig az ajkai Szent István Király Római Katolikus Iskola diákjainak előadásában, Németh Noémi vezényletével és Elischer Balázs orgonakíséretével idén december 14-én ismét az 1883-ban lejegyzett, öt versszakos ének csendült fel a tósokberéndi (Ajka) Szent István Király-templomban:

Forrás: M. Mester Katalin, Gárdonyi Géza Emléktársaság; Balázs Géza: Fel nagy örömre! Gárdonyi karácsonyi éneke (Hajónapló/ Petőfi Irodalmi Ügynökség)

