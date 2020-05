Fontos a társadalmi felelősségvállalás – Fertőtlenítőszer karitatív célra

„A jelenlegi helyzetben rendkívül fontos a vállalkozások társadalmi felelősségvállalása, amely magyar termékek előállításában, a munkahelyek megőrzésében és a felajánlásokban testesül meg” – hangzott a karitatív szervezetek részére történő adományátadáson pénteken délelőtt.

Fertőtlenítőszerrel megrakott kamion gurult be a Szent László Kórház elé, ahol a nagy karitatív szervezetek teherautói már felsorakozva várták az adományokat, hogy azok minél hamarabb elindulhassanak jótékony célú útjukra.

A vállalkozások, nagyvállalatok társadalmi felelősségvállalásának jegyében az Unilever Magyarország Kft. 30 raklap fertőtlenítőszert ajánlott fel karitatív célra. A felajánló, a kórház és az Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) tagjai megállapodtak abban, hogy az összefogás jegyében a kórházban négy raklap fertőtlenítő marad, a többit az NHKT tagjai – a Katolikus Karitász, a Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat használja fel szociális célokra, és juttatja el egyházi és civil fenntartású bentlakásos szociális intézményeknek (idősotthonoknak, fogyatékossággal élőkkel vagy pszichiátriai betegekkel foglalkozó intézményeknek) az ország különböző pontjaira, hogy a segítség minél hatékonyabban és minél több helyen hasznosuljon.

A fertőtlenítőszerek átadásán Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke elmondta, hogy az elmúlt másfél hónapban sok felajánlás érkezett, és nagyon sokan hívták a 1357-es adományvonalat is, ugyanakkor nagyon fontos a vállalatok társadalmi felelősségvállalása.

Az államtitkár kitért arra is, hogy május 8-a a Vöröskereszt nemzetközi világnapja, és megköszönte a Magyarországon és a világon dolgozó önkénteseknek és hivatásos vöröskeresztes dolgozóknak a munkájukat.

A segélyszervezetek az átadás után azonnal útnak is indították az első szállítmányokat. A Katolikus Karitász több egyházi fenntartású intézménynek, idősotthonnak juttat az adományokból. Az elmúlt időszakban is többször segítette saját forrásból ezeket a rendkívül fontos feladatot ellátó intézményeket fertőtlenítőszerekkel, vitaminokkal és a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközökkel. Nagyon fontosnak tartja a szervezet, hogy az egészségügyi és szociális területen dolgozókra, ápoltakra, gondozottakra is kiemelt figyelmet fordítson.

Az adományok nyilvános átadása után még sor került egy – a veszélyhelyzet alatt már többször megtapasztalt – összefogást erősítő gesztusra. A Református Szeretetszolgálat az általa gyártatott több ezer arcvédő pajzsból 500 darabot adott át mind a hat szervezet részére, segítve a szociális intézményekben végzett munkájukat.

Forrás és fotó: Karitasz.hu

Magyar Kurír