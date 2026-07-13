Gallagher érsek a pápa küldötteként érkezik júliusban a berdicsivi Mária-kegyhelyre

Leó pápa az évforduló kapcsán levélben kérte a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, a háború miatt szenvedőkért.

A pápai küldöttség tagja lesz Andrzej Legowicz prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Khomiak, a lucki egyházmegye kancellárja is.

IX. Gergely pápa levele

A latinul írt levélben XIV. Leó felidézi IX. Gergely pápa 1234-ben, a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, az Egyház különleges jóindulatot tanúsít „odaadó és alázatos gyermekei” iránt, akik a hit iránti buzgalommal és odaadással „védőbástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése érdekében, és ezért gyakran kellett zaklatást, bántalmazást és fosztogatást elszenvedniük a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik”.

A 20. század „kegyetlen üldöztetése”

Leó pápa levelében felidézi, hogy a következő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken „erőteljes tanúságot tettek a hitről”, különösen a 20. században, amikor a II. világháború után „Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került”. Abban az időszakban a helyi egyházat „kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiirtsák az egyházat a nép körében”. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség „új életre kelt és megújult növekedésre lelt”, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt.

Imádkozzunk a békéért

XIV. Leó pápa Gallagher érseket különleges küldöttjeként megbízta a berdicsivi nemzeti kegyhelyen tervezett liturgikus szertartások vezetésével, és arra kérte, hogy hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Gallagher érseket: bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy „könyörögjenek a békéért, a világ és a családok békéjéért, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír