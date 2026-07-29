Gazdag nyári programok várták a gyermekeket és fiatalokat a Nagybecskereki Egyházmegyében

A nyári programok sorát a Szajánban megrendezett egyházmegyei hittantábor nyitotta meg, amelyet Elias Ohoiledwarin SVD egyházmegyei ifjúsági referens vezetett.



A 9–12 éves gyermekek számára szervezett tábor központi gondolata Szent Carlo Acutis tanúságtétele volt, mottója pedig a fiatal szent jól ismert mondata: „Az Eucharisztia az én autópályám a mennyországba.”

A résztvevőket katekézisek, közös imádságok, szentmisék, kézműves-foglalkozások, játékok és sportprogramok várták, amelyek egyszerre nyújtottak lelki feltöltődést és közösségi élményt.

A tábor egyik kiemelkedő eseménye volt Mirko Štefković megyéspüspök látogatása, aki szentmisét mutatott be a résztvevők számára, valamint jelenlétével és bátorító szavaival erősítette a gyermekeket és a szervezőket.



Júliusban ugyancsak Szaján adott otthont a Fiatal Missziósok nyári missziójának. A harmincegy fiatal és az őket vezető öt fiatal missziós a lelki programok mellett nap mint nap szolgálatot teljesített Padén, Tiszaszentmiklóson és Szajánban. A misszió házigazdája Mészáros Attila állandó diakónus volt. A fiatalok rászoruló családok otthonainál végeztek takarítási, meszelési, falazási és egyéb felújítási munkálatokat, miközben jelenlétükkel, beszélgetéseikkel és közös imádságaikkal is tanúságot tettek Krisztus szeretetéről.

Csókán immár harmadik alkalommal rendezték meg az „Isten hozott” hittantábort, amelynek lelkipásztori vezetője Koncz Tibor plébános volt. A huszonnégy 7 és 13 év közötti gyermek az irgalmasság témáját dolgozta fel bibliai kvízek, vezetett foglalkozások, az evangélium közös feldolgozása, csendes elmélkedések és személyes imádságok során. A közösen elkészített ebédek, amelyeket a táborozók hozzátartozói főztek Koncz Tibor atya vezetésével, valamint a napi szentmisék és a gyermekek által vállalt szolgálatok – a terítéstől és mosogatástól a rendrakáson át a ministrálásig – a felelősségvállalásra és az egymás iránti szeretetre nevelték a résztvevőket.

A muzslyai plébánia idén is megszervezte hagyományos nyári oratóriumát, amely változatos lelki és közösségi programokkal várta a gyermekeket. Az oratórium során a játékos foglalkozásokra, közös imádságokra és közösségépítő programokra került sor. A muzslyai hittanosok és animátorok végül közös kiránduláson vettek részt Adán, amely méltó lezárása volt a közösen megélt nyári élményeknek.



A Nagybecskereki Egyházmegye nyári programjai idén is megmutatták, hogy a gyermekek és fiatalok örömmel kapcsolódnak be az Egyház közösségi életébe. A táborok és oratóriumok nemcsak tartalmas kikapcsolódást kínáltak számukra, hanem lehetőséget adtak arra is, hogy hitükben megerősödjenek, új barátságokat kössenek, megtapasztalják a közösség erejét, és a szolgáló szeretetet a gyakorlatban is megéljék.



A Nagybecskereki Egyházmegye ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak a papoknak, diakónusoknak, hitoktatóknak, szerzeteseknek, animátoroknak, önkénteseknek és segítőknek, akik áldozatos szolgálatukkal hozzájárultak a nyári programok sikeréhez. Köszönet illeti a szülőket is a bizalomért, amellyel gyermekeiket ezekre a közösségi alkalmakra bízták. A nyár eseményei ismét megerősítették, hogy a hitben megélt közösség maradandó értékeket közvetít, és biztos alapot jelent a felnövekvő nemzedékek számára.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír