Gentile da Fabriano: Háromkirályok imádása

Gentile da Fabriano születését illetően nem áll rendelkezésünkre pontos adat, ennek ellenére az életrajzírók 1370-re datálják azt. A szülőhelye Fabriano városa. Ő tekinthető a késő gótika, illetve a nemzetközi gótika egyik jelentősebb művészének, több kiemelkedő kortársával együtt. Művészeti tanulmányait szülővárosában kezdte, majd pályafutása során több fontos itáliai városban is dolgozott, köztük Velencében, Bresciában és Firenzében.

Alkotómódjára jellemző a finom vonalvezetés, a gazdag színhasználat és az aprólékos részletkidolgozás. Festményein gyakran megjelenik az aranyozás, mint ahogyan sok más gótikus alkotás ismertetőjegye, és az ornamentikus díszítés. Hírneve fokozatosan elterjedt egész Itáliában, és olyan jelentős mecénások figyelmét is felkeltette, mint a firenzei Strozzi család. Bár alapvetően gótikus stílusban alkotott, műveiben már megjelennek a korai reneszánsz térábrázolási és naturalista törekvései, így művészete hidat képez a két korszak között. Élete utolsó éveiben Rómában is dolgozott pápai megrendelésekre.

A következőkben egy olyan alkotását szeretnénk bemutatni, amely karácsony misztériumát tárja elénk.

A Háromkirályok imádása című festményét 1423-ban készítette el. A tojástempera alapú alkotás, amelyet arany háttér tesz pompázatossá, a betlehemi jelenetet ábrázolja, amikor a napkeleti bölcsek hódolnak a gyermek Jézus előtt. A kompozíció részletgazdagságával, a szereplők pompás ruházatával és ékszereivel a gazdagságot és az ünnepélyességet hangsúlyozza. Az arany háttér, az egzotikus állatok és a mesés táj mind a nemzetközi gótika díszítő jellegét tükrözik. A jelenet több térbeli síkra tagolódik, ami már a reneszánsz szemlélet felé mutat. A festmény alsó részén predellajelenetek láthatók Krisztus életének további eseményeivel. (Predellajelenetek a festészetben az oltárkép alsó részén, a predella nevű alsó sávon látható kisebb epizódok, amelyek általában a fő témát kiegészítő bibliai eseményeket, szentek életét vagy Krisztus történetének mellékszálait ábrázolják, a hívők számára mintegy „képregényként” szolgálva – a szerk.)

A mű ma a firenzei Uffizi Képtárban található, és a késő középkori itáliai festészet egyik legkiemelkedőbb alkotásának számít.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír