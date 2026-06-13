Giotto di Bondone: Szent Ferenc élete freskósorozat 15.

Kultúra – 2026. június 13., szombat | 14:00
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Portik Noémi M. Klarissza mallersdorfi ferences nővér a Romkat erdélyi katolikus hírportálon publikált írásában Giotto di Bondone Assisiben látható freskósorozatának 15. jelenetét mutatja be.

Giotto di Bondone Szent Ferenc megjövendöli a lovag halálát című freskója a Szent Ferenc-életciklus egyik különleges jelenete az Assisi Szent Ferenc-bazilika felső templomában. A legendát Bonaventúra életrajzában, a Legenda Majorban találjuk, amely szerint egy celanói lovag meg szerette volna vendégelni Szent Ferencet. Az ebéd alatt azonban Ferenc felismerte, hogy a lovag hamarosan meg fog halni. Ezért nem az étkezésre helyezte a hangsúlyt, hanem arra kérte a vendéglátóját, hogy azonnal gyónjon meg, rendezze ügyeit és készüljön fel a halálra. A lovag engedelmeskedett a felhívásnak, meggyónta bűneit, végrendelkezett, majd még az étkezés megkezdése előtt váratlanul meghalt. A történet célja annak bemutatása, hogy Ferenc prófétai módon ismerte fel a közelgő eseményt, és gondoskodott a lovag lelkének üdvösségéről.

A kompozíció középpontjában a halál pillanata áll. Bal oldalon Ferencet látjuk, aki épp csak elmondja a jövendölést, amely a jobb oldalon beteljesülni látszik. A halálba átlépő lovagot vendégek döbbent tömege veszi körül. Az asztal kettéosztja a kompozíciót, és egyben kiemeli Szent Ferenc alakját. A háttérben megjelenő építészeti elemek nem pusztán díszítő szerepet töltenek be: Giotto a tér érzékeltetésére használja őket, ezzel mélységet és realitást kölcsönözve a jelenetnek. A színhasználatra a visszafogottság és harmónia jellemző.

A történet üzenete – Ferenc prófétai karizmájának kiemelése mellett – a lélek üdvösségének és a belső éberségnek a fontossága, amely a hűséges szolgákat juttathatja eszünkbe az evangéliumból. Ők mindig éberen és készenlétben várták Urukat. Erre a készenlétre buzdíthat minket Giotto ezen alkotása.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír

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