Giotto di Bondone: Szent Ferenc élete freskósorozat 3.

Szent Bonaventura így írja le az eseményt: „A következő éjjel, miután álomba merült, az isteni kegyelem egy ékes és hatalmas palotát mutatott neki hadi fegyverekkel, amelyek Krisztus keresztjével voltak megjelölve, hogy ezzel előre értésére adja: a magasságbeli Király szerelméért a szegény lovag iránt tanúsított irgalmassága összehasonlíthatatlan jutalommal lesz viszonozva. Ezért, amikor azt tudakolta, hogy kié e sok fegyver, azt a magasból érkező választ kapta, hogy mindez az övé és lovagjaié.”

Szent Ferenc ekkor – bár kereste az igazságot és élete küldetését – még nem láthatta tisztán, mit is kell tennie. Ezen álmot később beteljesültnek látja, de nem úgy, mint fegyverforgató lovag, hanem lelki harcos, akinek pajzsa a szegénység, valamint a Krisztus Király szolgálatának kezdetét szimbolizálta. Ezen látomást úgy is értelmezhetjük, mint a földi lovagi álmoktól a lelki fegyverzet felé való fordulást, megelőzve a későbbi San Damianó-i élményt.

Giotto alkotása két részre tagolható: a kép jobb oldalán meleg árnyalatban egy emeletes épület jelenik meg, ahol az ablakokon keresztül betekintést nyerhetünk, látva a fegyvereket és harci eszközöket. A festmény másik oldalán egy baldahinos ágyban alszik Ferenc, jelezve gazdagságát. Mellette Jézus jelenik meg, aki az épületre mutat, ő közvetíti az álmot Ferenc számára. Ebben a megközelítésben egyértelmű a spirituális üzenet: Ferenc útja a lelki kincsek tárházát tartogatja számára a világi dicsőség helyett.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír