Giotto di Bondone: Szent Ferenc élete freskósorozat 14.

Kultúra – 2026. június 8., hétfő | 12:50
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Portik Noémi M. Klarissza mallersdorfi ferences nővér a Romkat erdélyi katolikus hírportálon publikált írásában Giotto di Bondone Assisiben látható freskósorozatának 14. jelenetét mutatja be, melynek témája Szent Ferenc egyik csodája: a szerzetes imájára víz fakadt a sziklából, hogy a szomjazó inni tudjon.

Giotto di Bondone A forrás csodája című freskója a Szent Ferenc-ciklus 14. jelenete, amely az Assisi Szent Ferenc-bazilika felső templomában található sorozat része. A jelenet Szent Ferenc egyik csodáját ábrázolja, amely szerint egy hegyi úton haladt társaival, amikor egy szomjazó ember vízért könyörgött a testvérekhez. Ferenc imájára forrás fakadt a sziklából, megmentve az utazót. Giotto a csoda pillanatát ragadja meg, amikor a földből előtörő víz egyszerre válik a fizikai megmenekülés és az isteni kegyelem szimbólumává.

A kompozíció középpontjában Szent Ferenc áll, akit a hegyoldalak szinte keretbe foglalnak. A festő tudatosan vezeti a néző tekintetét a szent alakjára, így hangsúlyozva spirituális jelentőségét. A figurák mozdulatai lelkiállapotukat tükrözik. A szomjazó ember nagy lendülettel nyújtózik az életet mentő víz felé, míg a körülötte állók csodálkozva figyelik az eseményt. A táj fontos szerepet kap a jelenetben. A komor, sziklás környezet kiemeli a víz megjelenésének csodás jellegét, és egyúttal Szent Ferenc alakját is előtérbe állítja. A hegyek tömege és a tér érzékeltetése a korai reneszánsz szemlélet előfutárává teszi a művet.

A freskó színhasználatának monokróm jellege visszafogottságot tükröz. A földszínek és a mélykék ég harmonikus egységet alkot, miközben a fény a csoda spirituális jelentését hangsúlyozza.

Giotto a történet érzelmi hitelességét bizonyítja alkotása által. A forrás csodája jelentősége abban rejlik, hogy Giotto új alapokra helyezte az európai festészetet. A jelenetben a vallásos tartalom emberi közelséggel párosul, hiszen a csoda nem elvont elméletként áll előttünk, hanem átélhető emberi tapasztalatként jelenik meg.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

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