Giotto di Bondone: Szent Ferenc élete freskósorozat 2.

A fiatal Francesco itt még nem szegény szerzetes, de már nem is tekinthető annak az ifjúnak, aki az élvezeteket kereste. Ruhája egyszerűbb, mint egy nemesé. A megajándékozott alak sem klasszikus értelemben vett koldus, hanem elszegényedett lovagként azonosítható. Ezt jelzi tartása, ruhájának szabása és az, hogy egyenrangúként áll Ferenc előtt, bár enyhén előrehajlott, alázatos testtartásban. A gesztus tehát nem puszta irgalmasság, hanem sokkal inkább lovagi szolidaritásként határozható meg. Ferenc – mint aki egykor lovagi álmokat kergetett – adja oda köpenyét egy másik bukott lovagnak.

A bal oldali szamár a vörös nyeregtakaróval kulcsfontosságú. A vörös textil Ferenc tulajdonát, társadalmi rangját jelöli; miközben ő a köpenyt adja át, a világi vagyon ott marad mögötte, érintetlenül. Ez vizuálisan jelzi: a lemondás még nem teljes, de az irány már egyértelmű. Ugyanakkor az átadott köpeny és a vörös takaró kontrasztot képez Szent Ferenc ruhájával, aki a gazdagságból a szegénységbe készül átlépni.

A táj kettéosztott: balra város és szikla, jobbra templomszerű épület látható. Ferenc a kettő között áll. Így a háttér több, mint dekoráció, sokkal inkább egzisztenciális térkép, amely a világi életet állítja szembe a radikális önátadással, Istennek szenteltséggel. A jelenet így Szent Ferencet a két állapot határán jeleníti meg.

Összegzésként kijelenthető, hogy Giotto itt nem csupán a szegénységet és szolidaritást, hanem ezek mellett a döntés pillanatát rögzíti Ferenc életében. Hitelesen jeleníti meg egy emberi élet átmenetét.

