Giotto freskósorozatát ismertető sorozatunk ötödik jelenete III. Ince pápa álmát mutatja be. A történet akkor rajzolódott ki, amikor Ferenc és testvérei a rend növekedésének következtében a pápától kérték életformájuk jóváhagyását. Bár életstílusuk nagyban hasonlított a kor eretnek áramlataira, az Egyházhoz való ragaszkodásuk rendületlen volt. Ekkor Ince pápa álomban kapott jelet afelől, hogy Ferenc lesz az Egyház megújítója és tartóoszlopa.

Szent Bonaventúra ekképp örökíti meg a történteket: A pápa „elmondása szerint látta álmában, amint a lateráni bazilika már-már romba dől, de egy szegény, kicsiny és lenézett emberke vállaival megtámasztva tartja, hogy össze ne omoljon”. Ezután pedig kijelentette:

Valóban ő az, aki tetteivel és tanításával megtartja Krisztus Egyházát.”

Giotto di Bondone: Szent Ferenc élete freskósorozat 5.

Giotto alkotásán az álom és valóság egyszerre jelenik meg. Jobb oldalon láthatjuk a pápát baldachin alatt aludni, akinek álmát két szolgáló őrzi. A vörös takaró és köpeny az Egyházban betöltött vezetői szerepét és rangját jelképezi, valamint az önfeláldozó szeretetnek is a jele. Ezzel szemben a bal oldalon az álom jelenítődik meg számunkra. A lateráni bazilika omladozik, és egyetlen ember tartja magabiztosan, megakadályozva annak romba dőlését. Ellentét rajzolódik ki, nemcsak a pompa és szegénység, a vezetés és a szolgálat között, de egyúttal a nyugalom és cselekvés között is.

Ferenc az, aki képes volt a megújulás magvait elhinteni az Egyházban és egy megújuló evangéliumi utat mutatni.

Tanítása tisztasága egy olyan ösvényt tárt fel, amely feltétlenül ragaszkodik az Egyházhoz, de csendes szeretettel és a szegénység radikális megélésével keltette életre az evangéliumi örömet.

Portik Noémi M. Klarissza mallersdorfi ferences nővér írása a Vasárnap erdélyi katolikus hetilap 2026/12. számában jelent meg.

