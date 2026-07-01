Gyakorlatorientált új képzésekkel várja a jelentkezőket a Pázmány BTK

A Pázmány BTK képzési kínálatában kiemelt szerepet kapnak azok a gyakorlatorientált szakirányú továbbképzések, amelyek gyorsan reagálnak a társadalmi változásokra és a munkaerőpiac új igényeire. Ide tartoznak többek között a különböző segítő szakmákhoz, a mentálhigiénéhez, a fordításhoz és interkulturális kommunikációhoz, a régészethez, a művészeti-menedzsmenthez, a politikai kommunikációhoz, valamint a szociális területhez kapcsolódó képzések.

Ezek a programok elsősorban azoknak a már diplomával rendelkező szakembereknek szólnak, akik új kompetenciákat szeretnének szerezni, vagy meglévő tudásukat kívánják elmélyíteni.

A 2026-ban induló új képzések között szerepel a demencia-szaktanácsadó szakirányú továbbképzés, amely a demenciával élő személyek és hozzátartozóik támogatására készít fel. A program célja, hogy a résztvevők korszerű ismeretekkel segítsék az érintetteket a megfelelő támogatási és gondozási formák megtalálásában.

Szintén új képzésként indul a kínai nyelvi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzés, amely a kínai–magyar fordítás és tolmácsolás területén kínál magas szintű szakmai felkészítést. A képzés különösen a politikai, gazdasági, üzleti és jogi szövegek fordítására, valamint a gyakorlati tolmácskészségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.

A Pázmány BTK emellett további szakirányú továbbképzések indítását is tervezi. Az engedélyezési folyamat lezárását követően a kínálatot bővíthetik a mentálhigiéné a digitális korban, valamint a személyközpontú tervezés és támogatott döntéshozatal az értelmi fogyatékossággal élő személyek támogatásában képzések.

A 2026 szeptemberében induló szakirányú továbbképzésekre 2026. július 15-én 20:00-ig lehet jelentkezni.

További információ a Pázmány BTK honlapján érhető el.

Forrás és fotó: PPKE BTK

Magyar Kurír