Gyermekrajzokból nyílt kiállítás a mátraverebély-szentkúti ferences galériában

A TILMA alapítvány felhívásaira készült műveket a Római Magyar Akadémián is több alkalommal kiállították már, hogy a gyermekek legszebb alkotásait az örök városban is megismerhessék az érdeklődők, 2014 -ben pedig Ferenc pápa egy általános kihallgatás során személyesen is áldását adta az alkotóműhely munkájára.

Az advent 2. vasárnapján, a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen Prokopp Mária művészettörténész által megnyitott kiállítás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan meghirdetett pályázat, illetve az elmúlt 17 év legszebb műveiből válogat, amelyekből egy művészeti albumot is megjelentetett a TILMA alapítvány. A kiállítás 2023 őszéig látogatható.

„Engedjétek hozzám a gyermekeket! Ezt kérte Jézus az apostoloktól, és kéri a 21. század felnőttjeitől is!” – fogalmazott a megnyitón Prokopp Mária.

„A rajzok a 21. század eleji magyar gyermekek mély istenhitéről tesznek tanúságot. A tárlat válogatást ad Basáné Révész Erzsébet hatvani művész-tanár [az alapítvány vezetője – a szerk.] 17 évnyi lelkes munkájának eredményéből, aki ez alatt az idő alatt nagy szeretettel és hittel felszínre hozta a gyermekek lelkéből a kiállításon látható, több mint 100 remekművű alkotást.”

Az iparművész-rajztanár a kiállítás-sorozatot a TILMA a Gyermekművészetért Alapítvány keretében évenként más és más tematikával szervezi meg, de mindig a Katolikus Egyház adott évi kiemelt témájához kapcsolódóan, legutóbb például lelki felkészülésként a Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra – mondta el Prokopp Mária, hozzátéve, a kiállított képek egy művészeti albumban is helyet kaptak, amelyet szeretnének majd átadni a Szentatyának a pápa tervezett 2023-as magyarországi látogatása alkalmával.

A hátsó fedapon a 11 éves, szombathelyi Németh Míra festménye szerepel, „amely az ima lényegét jeleníti meg: összeszedettség, átszellemültség, figyelem a lélek mélyén megszólaló Istenre... S ezt az aranysárga szín festői árnyalataival jeleníti meg, rendkívüli érzékenységgel, fehérrel és halványpirossal kiemelve a lélek rezdüléseit” – fogalmazott a kötettel kapcsolatban a Széchenyi-díjas professor emerita.

Kiemelte a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium egyik diákja munkáját is, aki „nagy hittel ábrázolta a mexikói indián, Juan Diego 1531-ben Guadalupe-ben kapott Istenanya-látomását” – aminek a nyoma a férfi köpenyén (tilmáján) is mindmáig látható. A képen az Istenanya összetett kézzel, holdsarló felett áll, aranysugarakkal övezve, zöld palástban, amelyen csillagok fénylenek át.

Ugyanebből a miskolci iskolából egy másik diák az angyali üdvözlet csodáját jelenítette meg: „a Lélek isteni fényében, arany háttér előtt közelít a hírnök a Szent Szűzhöz, átadva neki a mennyei Atya üzenetét, amelyet Mária kérdőn, de ugyanakkor készségesen fogad. Ennek a kettős érzelemnek a művészi kifejezése csak komoly önnevelésből fakadhat” – vélekedett Prokopp Mária.

Hitünk központjában az Eucharisztia ünneplése áll, amit Jézus a szenvedése és halála előtt, az utolsó vacsorán hagyott örökül nekünk, és hagyta meg a tanítványainak, hogy „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”.

Ezt a csodát, hogy Jézus földi élete után is köztünk és velünk kívánt maradni a kenyér és a bor színe alá rejtőzve, több diák is igyekezett ábrázolni. A művészettörténész külön szólt egy 3 diák (10 és 14 évesek) által közösen, batik-technikával készített utolsó vacsorát ábrázoló képről. „Hamos Enikő és testvére, János, Kovács Pannával együtt nemcsak tudják, hogy mi történik a szentmisében, de át is élik, és ki is tudják a lényeget fejezni – fogalmazott Prokopp Mária. – A jelenet középpontjában az emberi alakban élt, fénylő istenembert látjuk, aki felmutatja a tizenkét apostolnak az általa megtört és átváltoztatott kenyeret, míg két oldalán a hat-hat tanítvány különböző érzelmekkel, de hittel, érdeklődéssel és csodálattal fogadja az értelemmel felfoghatatlant.”

„E három kis művész közül a 14 éves Hamos Enikő egyedül is készített képet, amely a viharos tengert a szavával lecsendesítő Jézust, a valóságos Istent és a valóságos embert jeleníti meg, aki természetfeletti erővel és hittel teli kiállásával, Isten segítségével uralni tudja a természet erőit, mindenekelőtt az ember ösztönvilágát. Ezt ez a fiatal lány tudja, és érzi” – mutatott rá Prokopp Mária, aki azt javasolja, akinek van rá lehetősége, mindenképpen tekintse meg a nemzeti kegyhelyen nyílt kiállítást, amelyet a megnyitón a kegyhelyigazgató, Orosz Lóránt OFM is szeretettel ajánlott a megjelentek figyelmébe.

Forrás és fotó: TILMA a Gyermekművészetért Alapítvány



Magyar Kurír