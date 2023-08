Gyógyító kaptárház épült Pannonhalmán

A Szentírás több mint félszáz helyen tesz említést a mézről: az ígéret földjét tejjel és mézzel folyó vidékként írja le, sőt még a kedves beszédet is lépes mézként jelöli meg, amely „édes a léleknek és gyógyulás a testnek” (Péld 16,24). A méz jótékony hatásáról szinte mindenki tud, ugyanakkor a méhekről vajmi kevés ismerettel rendelkezünk. A környezet- és éghajlatváltozás, valamint a virágos növények megfogyatkozása miatt a méhek veszélyben vannak, számuk csökken, és e tendencia alól hazánk sem kivétel.

A fölborult ökoszisztémáról, a teremtett világ iránti felelősségünkről Ferenc pápa 2015-ös Laudato si’ kezdetű, közös otthonunk gondozásáról szóló enciklikájában átfogóan és a problémára érzékenyen értekezik. Szent Ferencről írva így fogalmaz: „tanúságtétele azt is megmutatja nekünk, hogy az átfogó ökológia olyan tényezők iránti nyitottságot kíván, amelyek meghaladják a matematika és a biológia nyelvezetét, és az emberlét lényegéhez kapcsolnak minket”.

Ennek megtapasztalására és gyakorlatban történő alkalmazására remek alkalmat kínált az idei Pannonhalma Campus. Az esemény keretében már a korábbi években is számos, a települést érintő problémán dolgoztak egyetemisták, az apátságba vezető régi út, a Gesztenyés-horog rehabilitációjától kezdve a Szent Imre-hegyi erdei kápolna megépítéséig.

A Pannonhalma és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány idén méhkaptártároló és apiterápiás építmény tervezésére írt ki pályázatot építész-, illetve művészképzésben részt vevő diákok számára. A Bee friends címmel meghirdetett pályázatra debreceni, kolozsvári és pécsi diákok jelentkeztek; a benyújtott pályaművek közül a szakmai zsűri az utóbbi csapat tervét választotta ki megvalósításra. A méhkaptártároló és apiterápiás ház – amely a kaptár gyógyhatású levegője és a méhzümmögés biorezgései révén terápiás célokra is használható – az egyik helyi méhész, Farkas Zoltán által felajánlott területen épült meg.

Tervezők: Halupa Eszter, Kovács Brigitta (építészek), Hinfner Zsófia Adél, Szokolai Gréta (grafikusok) Építők: Albert Anna Leona, Engel Ágnes, Halupa Eszter, Hinfner Zsófia Adél, Horváth Blanka, Kendi Csaba Kund, Komjáti Tamás, Kotró-Kosztándi Anna, Kovács Brigitta, Ledinszky Ferenc, Nagy András, Nagy Tímea, Puszti Dániel, Secher Leonid, Szokolai Gréta, Temérdek Ajnácska Szabina, Török Zsolt Imre, Vajda Kincső, Varga Dániel, Veres Gusztáv, Wolstenholme Ábel Mentorok: Körösvölgyi Zoltán, Ráthonyi Kinga, Vass-Eysen Áron Projektvezető: Kovács Tamás

A Halupa Eszter és Kovács Brigitta építész-, valamint Hinfner Zsófia Adél és Szokolai Gréta grafikusművész-hallgatók mint tervezők által jegyzett pályázat építészeti koncepciója alapján a környezethez igazodó, minimális térigényű, fenntartható, szerkezetként és burkolatként is működő egymásra helyezett pallókból épült, átszellőző fedélszékes, így a felmelegedéstől természetes módon védő, filigrán fémlemez tetővel fedett építmény készült, amely keleti oldalán a szomszédos mező virágain és fáin túl csodálatos kilátást nyújt az apátságra. Az idelátogatók tehát szemlélődére hívó, valóban festői környezetben gyógyulhatnak.

Az épületben nyolc méhkaptár elhelyezésére nyílik lehetőség. Ezek megkülönböztetésére a helyben megtalálható és a méhek által jól ismert virágos növények – repce, akác, levendula és napraforgó – botanikai motívumait felhasználó, négyzetes formájú, izgalmas geometrikus mintákat mutató, az emberi szemnek és a méheknek egyaránt értelmezhető üvegmozaik készült.

A kaptárház felépítésben mintegy kéttucat önkéntes, egyetemista vett részt; a győztes pécsiek és társaik mellett az ugyancsak pályázó kolozsvári építészhallgatók is, valamint mentorok. Az építés hetét lezáró átadóünnepségen a tervezők szavait követően Binzberger Ákos bencés szerzetes, pannonhalmi plébános megáldotta az épületet, és szólt a méhek jótékony munkájáról is.

Az újonnan megépült kaptárházba a teremtett világ rendjének megfelelően legkorábban jövő tavasszal költözhet be nyolc méhcsalád. Gyógyító funkcióját is akkortól kezdve töltheti majd be az épület – Farkas Zoltán méhész ígéretének megfelelően ingyenesen.

Szöveg és kép: Körösvölgyi Zoltán

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2023. július 30-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.