Gyöngyszemek Európa közepén – A Miskolci Egyházmegyében is átadták a Caritas Hungarica díjat

Tállya Abaújszántó filiája, ahol jelenleg Dudás László parókus teljesít szolgálatot. A díjátadót megtisztelték jelenlétükkel a község intézményeinek vezetői, valamint a református egyház lelkésze is.

„Már gyermekkorában a szülői ház falai között magába szívta a szenvedők és a szegények iránti érzékenységet. Ifjúként görögkatolikus pap édesapjától látta, aki nagy szeretettel és rengeteg energiával fáradozott a cigányság felzárkóztatásán, hogy az elesetteken segíteni az egyik legfontosabb evangéliumi feladat. Ez a tapasztalat egész életét meghatározta.

A későbbiekben orvosként és közéleti szereplőként is a kiemelten fontos értékekért, a közjóért és az evangéliumi igazságért fáradozott. Karitatív szolgálataiban a teljes embert, mint lelki és testi egységet szeretné támogatni.

Napjainkban áldozatos munkával segíti a gyermekvédelmi munkát a Miskolci Egyházmegyében” – olvasta fel a díjazott laudációját Csejoszki Szabolcs, egyházmegyei karitászigazgató.

„Apró jele hálánknak, hogy olyan lankadatlanul és rendületlenül folytatta édesapja karitatív tevékenységét mindenütt, ahol erre lehetőséget talált. Elsősorban itt, megyénk településein, és mindenfelé, ahol emberek segítségre szorultak és a segítségét kérték” – mondta Orosz Atanáz püspök a díj átadásakor.

Sója Szabolcsnak a helybeli egyházközség alelnökeként nagy szerepe volt a tállyai görögkatolikus kápolna mintegy negyedszázada megvalósult helyreállításban is.

A piciny kápolnát 1996-ban szentelték fel Szent György nagyvértanú tiszteletére. Idén a kápolna lépcsője felújításra szorult – a díjátadó napján, a vasárnap délutáni vecsernye keretében Orosz Atanáz püspök ezt is megáldotta.

A főpásztor homíliája központi témájának a zarándokénekeket, a 120–134. zsoltárokat választotta, melyekben többször visszatérő gondolat Isten irgalmassága. Ezeket a zsoltárokat lépcsőének elnevezéssel is emlegetjük – fogalmazott a szónok. Ezek közül a legtöbb vecsernyén elhangzó sorokat is idézte Orosz Atanáz. „Hozzád emelem szememet, ki a mennyben laksz. Íme, mint a szolgák szemei uruk kezére, mint a szolgáló szeme úrnője kezére, úgy néznek szemeink a mi Urunkra, Istenünkre, míg könyörül rajtunk” (Zsolt 123,1–2).

„Egyházatyáink, az Istenhez közel élő nagy szentjeink szívesen elmerengtek a zsoltárnak ezen a versén. A zsoltárosnak teljesen megtölti szívét, lelkét, elméjét az a bizonyosság, hogy jelen van az Isten – mondta homíliájában a főpásztor.

Ha tudomásul vesszük Isten jelenlétét; hogy jelen van ebben a templomban, jelen van itt ennél a lépcsőnél, és ha figyelembe vesszük hétköznapjainkban is, hogy jelen lesz holnap és holnapután, akkor bármit is teszünk, bármin is aggódunk, az csak viszonylagos marad, mert Isten jelenléte lehetővé teszi az üdvösséget, a menekülést, hogy minden nehéz helyzetből valahogyan az Isten akarata szerint tudjunk kikászálódni, hogy minden nehéz feladatot valamilyen módon meg tudunk oldani” – emelte ki Orosz Atanáz püspök.

„Ezzel a gondolattal vágjunk neki újra meg újra ennek a tizenegy lépcsőfoknak, hogy a lelki értelmezés szerint

olykor siralomvölgy-szerű életünkből fölvezessenek bennünket az Isten országába, a mennyei Jeruzsálem légkörébe, amelyet kápolnánkban, kicsiny templomunkban negyedszázadon át sikerült újra meg újra megtapasztalni”

– mondta a miskolci megyéspüspök, majd hozzátette: „Adjon Isten vigasztalást és lelki erőt mindazoknak, akik szorongatásukban vagy szorongásaik közepette keresik a megváltást, és ezen a helyen Isten irgalmából és szeretetéből töltekeznek.”

A Magyar Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította a Caritas Hungarica díjat, mely azt hivatott kifejezni, hogy az Egyház értékeli a karitászönkéntesek a rászorulóknak nyújtott karitatív munkáját. Ennek jeléül kitüntetéssel jutalmazza azokat az önkénteseket, akik kiemelkednek a krisztusi szeretet gyakorlati megvalósításában. A díj további célja, hogy karitatív tevékenységre buzdítson, Árpád-házi Szent Erzsébet példája nyomán; és példaképül állítsa elénk azokat a köztünk élőket, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon – Jézus tanítása szellemében: „...mert éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és fölkerestetek...” (Mt 31,35–36). A díjra egyházmegyénként évről évre legfeljebb három (e jubileumi évben négy) önkéntes karitászmunkatársat javasolhat a helyi karitászigazgató. Az elismerést azon plébániai önkéntes karitászmunkatársak kapják, akik a legtöbbet tesznek a rászorulókért: az idősekért, betegekért, családokért, gyermekekért, a társadalom peremére sodródottakért.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye



Magyar Kurír