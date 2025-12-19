Gyóntatási rend a ferences templomokban advent utolsó hetében

Megszentelt élet – 2025. december 19., péntek | 13:12
1

Assisi Szent Ferenc a bűnbánók rendjének nevezte közösségét. IX. Gergely pápától azt a kiváltságot kérte, hogy a rend központja, a Porciunkula-kápolna a bűnbánattartás kiemelt helye legyen. Ennek köszönhetően a ferences templomok a magyar egyházban is a bűnbánattartás központjai.

Budapest-belvárosi (pesti) ferences templom
december 17–23. 6.00–22.00
december 24. 6.00–16.00
Részletes gyóntatási és miserend

Országúti Ferences Plébánia
december 20. 6.30–12.00; 17.00–19.00
december 21. 8.00–12.00; 17.30–20.00
december 22–23. 6.30–12.00; 17.00–19.00
december 24. 7.30–12.00
Részletes gyóntatási és miserend

Budapest-pasaréti Páduai Szent Antal-plébánia
Egész héten a roráté misék alatt is; 18-tól, csütörtöktől pedig szinte egész nap.
Részletes gyóntatási és miserend

Gyöngyös-alsóvárosi ferences plébánia
december 21. szentmisék előtt
december 23. 8.00–18.00
december 24. 8.00–15.00
Részletes gyóntatási és miserend

Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely
Részletes gyóntatási és miserend

Sümegi Sarlós Boldogasszony Templomigazgatóság
Részletes gyóntatási és miserend

Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia
december 15–19. 5.45-től; 17.00–18.30
december 20. 5.45-től; 8.00–10.00; 16.00–18.30
december 21. 6.45-től, 8.45-től, 10.45-től, 17.45-től
december 22–23. 5.45-től; 8.00–10.00; 16.00–18.30
december 24. 6.00-tól; 8.00–12.00
Részletes gyóntatási és miserend

Szécsényi Ferences Plébánia
Advent folyamán minden szentmise előtt.
Részletes gyóntatási és miserend

Szombathelyi Szent Erzsébet ferences plébánia
December 19-től a szokásos gyóntatási renden túl minden nap 8.00-tól 11.00-ig.
Részletes gyóntatási és miserend

Zalaegerszegi Jézus Szíve ferences plébánia
Részletes gyóntatási és miserend

Forrás: Ferencesek.hu

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#advent #országos #szentségek #szerzetesek #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató