Gyóntatási rend a ferences templomokban advent utolsó hetében

Budapest-belvárosi (pesti) ferences templom
december 17–23. 6.00–22.00
december 24. 6.00–16.00
Országúti Ferences Plébánia
december 20. 6.30–12.00; 17.00–19.00
december 21. 8.00–12.00; 17.30–20.00
december 22–23. 6.30–12.00; 17.00–19.00
december 24. 7.30–12.00
Budapest-pasaréti Páduai Szent Antal-plébánia
Egész héten a roráté misék alatt is; 18-tól, csütörtöktől pedig szinte egész nap.
Gyöngyös-alsóvárosi ferences plébánia
december 21. szentmisék előtt
december 23. 8.00–18.00
december 24. 8.00–15.00
Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely
Sümegi Sarlós Boldogasszony Templomigazgatóság
Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia
december 15–19. 5.45-től; 17.00–18.30
december 20. 5.45-től; 8.00–10.00; 16.00–18.30
december 21. 6.45-től, 8.45-től, 10.45-től, 17.45-től
december 22–23. 5.45-től; 8.00–10.00; 16.00–18.30
december 24. 6.00-tól; 8.00–12.00
Szécsényi Ferences Plébánia
Advent folyamán minden szentmise előtt.
Szombathelyi Szent Erzsébet ferences plébánia
December 19-től a szokásos gyóntatási renden túl minden nap 8.00-tól 11.00-ig.
Zalaegerszegi Jézus Szíve ferences plébánia
Forrás: Ferencesek.hu
Fotó: Merényi Zita
Magyar Kurír
