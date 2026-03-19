Gyűjtés a Szentföldön élő keresztények segítésére

Hazai – 2026. március 19., csütörtök | 20:43
A Görögkatolikus Metropólia imádságot és március 22-re, vasárnapra gyűjtést hirdet a Szentföldön élő keresztények segítésére. Az alábbiakban a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján közzétett felhívást közöljük.

Március 22-én, vasárnap figyelmünket a Szentföldön élő keresztény testvéreinkre irányítjuk. Tanúságtevő életük, kitartásuk, hitükhöz való ragaszkodásuk példaadás számunkra. Imádkozunk értük, és a nagyböjt ötödik vasárnapján templomainkban gyűjtést rendezünk javukra. Ezzel tudjuk segíteni tevékeny keresztény életüket. A gyűjtés által – az ott élő ferences testvérek szervezésében – iskolákat, árvaházakat, egészségügyi, szociális intézményeket tudunk támogatni.

VI. Pál pápa az imádságaink és anyagi támogatásaink szükségességéről így írt már több mint ötven évvel ezelőtt is, ami ma még inkább aktuális felhívás: „A háborús viszonyok és a munkalehetőség hiánya miatt a kis keresztény közösségek napról napra fogynak, kilátásaik bizonytalanok, igen sokan elvándorolnak. Ha a szentföldi testvéreink jelenléte megszűnik, akkor eltűnik az élő tanúságtétel is a Szentföldön, és a szent helyek múzeumokhoz hasonlítanak csupán. Nélkülözhetetlen, hogy Jézus működésének, halálának és feltámadásának helyszínén élő keresztény közösség tegyen tanúságot hitünkről!”

Imáinkkal mindig, adományainkkal pedig ezen a nagyböjti vasárnapon támogassuk sokat szenvedő keresztény testvéreinket!

Felhívják a Hajdúdorogi Főegyházmegye híveinek figyelmét, hogy akik a templomi gyűjtésben nem tudnak részt venni, adományaikat a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház számlájára is utalhatják, „Szentföld” megjegyzéssel. 

Számlaszám: 11100702-19204886-38000007

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Kapcsolódó fotógaléria

