Ha üres a szívünk, ugyan mit adhatnánk tovább? – Pedagógusok lelkigyakorlata Budapesten (1. rész)

A keresztény pedagógusok számára szervezett lelkigyakorlat litániával kezdődött. Az ezt követő szentmisét Zsódi Viktor mutatta be. A résztvevőket a szertartás elején Kálmán Peregrin OFM, a belvárosi ferencesek templomigazgatója köszöntötte: „Három estén át járhatunk a tanító Krisztus nyomában, hogy úgy legyünk jelen hivatásunkban, hogy a ránk bízottak követni tudják, amit mondunk, kérünk.”

Zsódi Viktor a nagyböjti szentmise olvasmányainak magyarázatából indult ki, és ezek fényében gondolkodott a pedagógus hivatásáról. A jeremiási kép – a víz mellé ültetett fa és a pusztai cserje – a pedagógus lelki életének metaforájaként jelenik meg. A próféta figyelmeztetése arra, hogy ne csupán emberi erőnkre és technikai hatékonyságra építsük biztonságunkat, a tanárok mindennapi tapasztalatára is vonatkozik: a feladatok, határidők és terhek könnyen „kiszáríthatják” a lelket.

A víz mellé ültetett fa azonban azért marad termékeny még a szárazság idején is, mert gyökereit mélyen a folyóhoz ereszti. A pedagógus számára ez a „folyó” Isten igéje és a belső lelki élet; a tanári hivatás akkor marad gyümölcsöző, ha ebből a forrásból táplálkozik.

A tanítás így nem pusztán szakmai tevékenység, hanem evangéliumi szolgálat.

A szónok a gazdag ember és Lázár evangéliumi példázatáról elmélkedett. A gazdag ember tragédiája nem a nyílt gonoszság, hanem az érzéketlenség, közöny: egyszerűen nem veszi észre a kapujánál fekvő Lázárt. Lázár neve azt jelenti: „Isten a segítség”, utal arra, hogy az ember igazi méltósága az Istenhez való kapcsolatából fakad. A példázat arra figyelmeztet, hogy a közöny és a figyelmetlenség falakat emel ember és ember közé.

A pedagógus számára ez különösen aktuális kérdés: kik azok a „Lázárok” az osztályteremben, akiket észre sem veszünk – a csendes, sebzett vagy már leírt diákok?

Ebből a felismerésből Zsódi Viktor a pedagógus hivatásának sajátos küldetését vezette le. A tanár „az ígéretek mestere”: olyan ember, aki képes meglátni a fiatalban azt a jövőt, amelyet ő maga még nem lát. A nevelés ezért mélyen személyes és bizalmon alapuló munka: a pedagógus jelenlétével azt üzeni a diáknak, hogy van benne érték, van helye a világban, és érdemes küzdenie önmagáért. Ez a küldetés türelmet, állhatatosságot és kockázatvállalást igényel.

A tanárnak akkor is hűségesnek kell maradnia tanítványai jövőjéhez, amikor ők maguk már feladnák.

Ebben az értelemben a pedagógus olyan, mint a víz mellé ültetett fa: a száraz időszakokban is kitart, mert gyökerei mélyebb forrásból táplálkoznak.

A piarista elöljáró ezután XIV. Leó pápa iránymutatásait idézte, amelyek konkrét üzenetet fogalmaznak meg a pedagógusok számára. A pápa emlékeztet arra, hogy a szegények és a perifériára szorult fiatalok nevelése nem puszta jóindulat, hanem kötelesség. Három alapelvet ajánl a tanárok figyelmébe. Először: „fegyverezzék le a szavakat”, vagyis a pedagógiai kommunikációban kerüljék a bántó, ítélkező beszédet, és tanulják meg az irgalmas, meghallgató párbeszédet. Másodszor: „emeljék fel a tekintetüket”, vagyis a diákok hibái mögött ismerjék fel a bennük rejlő lehetőségeket és tehetséget. Harmadszor: „őrizzék a szívüket”, mert

a pedagógus csak akkor tud hitelesen adni másoknak, ha saját lelki életét is ápolja, és időről időre visszatér az élő forráshoz.

Zsódi Viktor azt üzente a pedagógusoknak: hivatásuk hidak építése, észrevenni a „Lázárokat”, reményt adni a fiataloknak, és a mindennapi tanításban láthatóvá tenni Isten irgalmát. A víz mellé ültetett fa képe azt fejezi ki, hogy a tanár igazi ereje nem a külső hatékonyságban, hanem a mély lelki gyökerekben rejlik. Ha ebből a forrásból él, akkor a legnehezebb időszakokban is képes gyümölcsöt teremni a rábízott diákok életében.

A szentmisét követően a budapesti Piarista Gimnázium diákjai irodalmi összeállítása segítette a pedagógusok nagyböjti készületét. A résztvevők három költő – Weöres Sándor, Thomas Stearns Eliot és Pilinszky János – műveit, valamint Georg Philipp Telemann hegedűdarabját hallgathatták meg.

Valaczka András pedagógus, oktatási szakember, tankönyvíró mutatta be azt a lelki ívet, amit a művek leírnak. A bűnbánat és az önvizsgálat hangjától eljutnak a remény és a transzcendens rend felé, a művészet eszközével gazdagítva a nagyböjt belső tapasztalatát, mely az önvizsgálat, a bűnbánat és a belső megtisztulás ideje: arra hívja az embert, hogy nézzen szembe saját törékenységével és mulandóságával, és csendesedjen el. Ez a csend nem pusztán külső nyugalom, hanem alkalom, hogy a szív legbelső életének hangjait meghalljuk. Utalt a Szent Ágoston-i kérdésre:

Ha a szívünk üres, ugyan mink lenne, amit továbbadhatnánk?

Ezért a nagyböjt a belső telítődés ideje is – annak keresése, hogy mi tölti meg a szívünket.

Az irodalmi est műsora ehhez a lelki folyamathoz adott táplálékot. A diákok által előadott művek – Weöres Sándor VII. szimfóniája, T. S. Eliot Hamvazószerda című verse és Pilinszky János Apokrifje – mind a hiány, a keresés, a csend és a transzcendencia felé forduló ember tapasztalatát szólaltatják meg.

Weöres Sándor költeménye az anya elvesztésének traumájából indul ki, és a kozmikus rend felé nyit. A vers szimfonikus szerkezete mintha egy lelki utazást rajzolna meg: a káoszból a harmónia felé vezető utat. Ez a mozgás párhuzamba állítható a nagyböjt folyamatával, amely a rendezetlen vágyak lecsendesítésén keresztül vezet a belső békéhez.

T. S. Eliot Hamvazószerda című verse már közvetlenül a liturgikus időhöz kapcsolódik. A költemény a megtérés utáni lelkiállapotot mutatja: az ember már elfordult a világi hiúságoktól, de még nem érkezett meg a kegyelem teljességéhez. A töredezett, imaszerű szöveg a liturgia hangulatát idézi, és azt a feszültséget fejezi ki, amely a tisztulás vágya és az emberi esendőség között húzódik. A vers így szinte imádsággá válik, amelyben a kereső lélek újra és újra az emelkedés lehetőségét kutatja.

Pilinszky János Apokrifje a modern ember spirituális elhagyatottságát jeleníti meg. A bibliai történetek visszhangjaival telített vers a tékozló fiú történetének újragondolásaként is olvasható: a beszélő a világ száműzöttjeként bolyong, aki elveszítette az otthonát és bizonyosságát. Ez a tapasztalat a bűnbeesett ember állapotát idézi, amely

a nagyböjt egyik alapélménye is: az ember felismeri távolságát Istentől.

Pilinszky költészete azonban nem zárul reménytelenséggel. A csend és a hiány mögött ott rejtőzik a visszatérés lehetősége, amely már a húsvét ígéretét sejteti.

Ehhez a lelki ívhez kapcsolódott Georg Philipp Telemann hegedűre írt 9. fantáziája is. A szólódarab belső monológként hatott: egyetlen hangszer hangján keresztül bontakozik ki a szemlélődő, reflektív zenei gondolatmenet. Nem drámai vagy szenvedélyes, hanem inkább meditatív karakterű zene, amely a befelé forduló gondolkodás és az elcsendesedés hangulatát erősíti. A zenei mondatok lélegzethez kötött egységei mintha a belső imádság ritmusát idéznék – fogalmazott Valaczka András.

A három vers és a zenemű egymás mellé helyezése így egyfajta lelki ívet rajzol ki: a bűnbánat és az önvizsgálat csendjétől a keresésen és a hiány tapasztalatán át a remény és a transzcendens rend felé vezet. A hallgató nemcsak jelentős irodalmi és zenei alkotásokkal találkozik, hanem a nagyböjt belső tapasztalatának művészi megfogalmazásával is. Az irodalom és a zene ebben az értelemben a liturgia rokonává válik: segít kimondani azt, amit a hit gyakran csak jelképekben és csendben tud kifejezni – hogy a szív ne maradjon üres, hanem legyen mit továbbadnia.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír