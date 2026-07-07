Hálaadás az egészségügyi szolgálatért – Érseki szentmisével zárták a csíkszeredai kórháznapokat

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok” – Jézus vigasztaló szavait idézte prédikációja kezdetén Kovács Gergely érsek.

A főpásztor hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók nap mint nap nemcsak a testi szenvedéssel, hanem a betegek lelki terheivel, a veszteséggel és saját tehetetlenségük érzésével is szembesülnek.

A gyógyítás nemcsak szakmai tudás kérdése, hanem tekintet, türelem, együttérzés és reményt adó jelenlét is

– fogalmazott. – Nagy szeretettel, empátiával kell fordulni a betegekhez. Nap mint nap ezzel találkozni, ahol az emberi végességet megtapasztalják, nem könnyű feladat. Ezért vagyunk itt.”

Nem nekünk kell megváltanunk a világot – emelte ki Kovács Gergely érsek. Rámutatott, hogy

vannak helyzetek, amelyek meghaladják az emberi erőt. Ilyenkor is megmarad a szeretet szolgálata.

Ha a gyógyulást már nem tudjuk biztosítani, akkor is méltóságot, vigaszt és emberséget adhatunk a szenvedő embernek.

A gyulafehérvári érsek köszönetet mondott mindn kórházi dolgozónak – orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek, laboránsoknak és minden háttérben szolgálónak – a sokszor láthatatlan, csendes helytállásukért.

A szentmise végén a csíkszeredai kórház menedzsere, Konrád Judit is köszöntötte a jelenlévőket, felidézve, hogy immár tíz éve hagyomány intézményükben, hogy együtt adnak hálát és kérik Isten áldását a gyógyító szolgálatra.

A valódi erő nem a hatalomban, hanem az alázatos, kitartó szolgálatban mutatkozik meg

– emelte ki a kórházmenedzser.

Az egészségügyi hivatás nem csupán munka, hanem küldetés, amelyben

minden türelmes szó, minden éjszakai ügyelet és minden együttérző gesztus Krisztus szeretetét teszi érezhetővé

– tette hozzá Konrád Judit.

A kórháznapok záró szentmiséje egyszerre volt hálaadás az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáért és bátorítás, hogy szolgálatukat továbbra is szakmai felkészültséggel, emberséggel és Krisztusba vetett reménnyel végezzék; emlékeztetőül szolgált, hogy Krisztus segítséget nyújt a teher viselésében, és ahogy a betegek sem maradnak magukra, úgy az egészségügyben dolgozók oldalán is szorosan jelen van Isten.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye; Romkat.ro

Magyar Kurír