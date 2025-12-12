Hálaadó szentmisét tartottak a sátoraljaújhelyi börtön 25 éve felszentelt kápolnájában

A zempléni térségből meghívott különböző felekezetű lelkipásztorokat Együd József büntetés-végrehajtási alezredes, a Zala Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka köszöntötte.

Az alezredes a rabok vallásgyakorlásának helyi történetét ismertetve röviden felidézte a börtönpasztoráció kiemelkedő eredményeit az 1760-as évektől napjainkig.

A köszöntőt követően szentmisére gyűltek össze a jelenlévők.

Kecskés Attila sátoraljaújhelyi plébános, zempléni főesperes prédikációjában a kápolnához kapcsolódó szentek – köztük Szent Pál apostol és Szent Adorján – életpéldája, valamint az aznapra eső Mária-ünnep és a közelgő karácsony kapcsán kiemelte:

az ünnepek a remény jelei az életünkben, melyekbe lehet és kell is kapaszkodni.

Kellenek a kapaszkodók, amelyek nemcsak a börtönben, hanem a szabadulás után is megtartanak, nem engednek újra elesni – hangsúlyozta Kecskés Attila atya a jelen lévő és a zenei szolgálatot ellátó elítéltekhez is intézve szavait.

A délelőtt folyamán két előadást hallgathattak még meg a résztvevők az intézetben szolgálatot teljesítő lelkészektől.

Mészáros Ferenc római katolikus börtönlelkész emlékeztetett, hogy nemcsak a sátoraljaújhelyi intézet kápolnája 25 éves, hanem maga a börtönlelkészi szolgálat is, melynek tevékenységéről, országos és helyi eredményeiről röviden beszámolt, kiemelve elődje, néhai Hajdú Miklós múlhatatlan érdemeit, többek között a fogvatartottak zarándoklatainak vagy az első börtöncursillo megszervezésében. Vele együtt két volt büntetés-végrehajtási szakembert ajánlott a jelenlévők imáiba, akik szintén sokat tettek a sátoraljaújhelyi börtönpasztoráció sikeréért: Rózsahegyi Tamás bv. ezredest, az intézet volt parancsnokát és Szabó Csaba pártfogó felügyelőt.

Tóth Viktória börtönmissziós református lelkész az intézethez köthető börtöncursillo elindulásáról és a reintegráció területén elért eredményekről tartott beszámolót, hangsúlyozva a kezdeményezés ökumenikus jellegét és az emberi méltóság visszanyeréséért tett erőfeszítéseiket.

Az ünnepi program közös ebéddel zárult, melynek során lehetőség adódott a különböző felekezetek lelkipásztoraival való kötetlen eszmecserére is.

Szöveg: Pavlics Tamás, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön intézeti sajtóreferense

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye; Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Magyar Kurír