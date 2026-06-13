Hálaadó szentmisével zárták a tanévet a pécsi hitoktatók, átadták a Dulánszky‑díjakat is

Az élet, a hitoktatók küldetése nem magányos versenyfutás, hanem közösségi szolgálat, melynek középpontjában az emberi méltóság és Isten minden emberre kiterjedő, egyedi álma, valamint a katekéták Krisztustól kapott meghívása és a hálás szívvel végzett szolgálat áll – hangzott el Felföldi László pécsi megyéspüspök szentbeszédében.

A főpásztor kiemelte: a hitoktatás lényege a Krisztus számára oly fontos emberi szívek sorsának alakítása, amelyhez a reményt és a biztos alapot maga az Egyház biztosítja. A keresztény szeretet valósága abban mutatkozik meg, amit egymásért teszünk, hiszen csak Isten szeretetének fényében érthetjük meg, mi a szándéka az életünkkel.

A hitoktatók tevékenysége az emberi méltóság szolgálatában áll. Ehhez azonban elengedhetetlen az élő, személyes kapcsolat a meghívó Krisztussal, a helyi egyházközséggel és magukkal a tanítványokkal – szögezte le Felföldi László. – A katekéták feladata, hogy megerősítsék a rájuk bízott gyermekeket és felnőtteket a krisztusi tanítvánnyá válás útján.

Minden gyermek és minden felnőtt Isten egy-egy különleges álma. A hitoktatók küldetése éppen ezen isteni álmok megvalósításának kísérése.

Beszédében a főpásztor kifejezte örömét, hogy a Pécsi Egyházmegye katekétái örömmel osztják meg egymással szakmai kincseiket, mindennapi gondjaikat és sikereiket, ami látható módon megerősíti a közösséget, melynek igazi erejét a mély emberi kapcsolatok adják. Ez szolgálja a napjainkban szükséges megújulást is. „Nem azért kell megújulnunk, mert valamit rosszul csináltunk, hanem azért, mert ez minden emberi élet, család és természetes közösség belső valósága – hangsúlyozta a megyéspüspök. – Olyan ez, mint a szőlőtő, amelyet minden tavasszal meg kell metszeni.”

A jelenlegi társadalmi kihívásokra reflektálva elhangzott: a jövő és a stabilitás egyedül Krisztusban és az ő egyházában van jelen. Az emberi életet nem a közösségi média véleménybuborékai vagy a kommentfelhők fogják derűssé vagy szomorúvá tenni. Az igazi fényt, erőt és világosságot kizárólag Krisztus üzenete jelenti a mindennapokban – fogalmazott Felföldi László püspök.

Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik aktívan jelen vannak az egyházközségek életében, és Istentől kapott egyedi karizmáik, lehetőségeik szerint megtalálják a helyüket a szolgálatban.

Aaz életet és Isten szeretetét ajándékba kaptuk. Ez az élet pedig akkor válik igazán derűssé és örömtelivé, ha mi magunk is ajándékká válunk mások számára, mégpedig a jelenlétünk, az áldozatvállalásunk és a mindennapi szolgálatainkon keresztül – zárta üzenetét Felföldi László püspök.

A liturgiát követően adták át a Dulánszky Nándor néhai pécsi püspök emlékére alapított elismerést. A Dulánszky-díjat az a köztiszteletben álló katekéta kaphatja meg, aki hitelesen képviseli a katolikus nevelés ügyét; környezete által elismert személyiség; kiváló szakmai felkészültségű; példaadó emberi magatartás, hivatástudat, gyermekszeretet jellemzi; eredményes a hitoktatásban, nevelésben; a katolikus hitoktatás ügyét az oktatás keretein túlmutatóan szolgálja, és az Egyház életében aktívan részt vállal.

A díjazottak névsora ITT olvasható.

Bazsik Ferenc Sándornét és Kerner Klárát nyugállományba vonulása alkalmával köszöntötték, megköszönve hitoktatói szolgálatukat.

Forrás, fotó és videó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír